Райън Гарсия: След победа над Конър Бен ще съм лицето на бокса

Райън Гарсия е убеден, че всички обстоятелства са на негова страна, за да направи невероятно представяне в предстоящия си двубой срещу Конър Бен.

„Всичко върви гладко. Гладко като масло, както когато си правиш хубав тост сутрин, намазваш го с масло, отхапваш и дори добавяш банани – наистина върви добре. Гладко като масло. Остър съм... Той имаше аркади от последния си мач, така че е възможно те да се отворят отново, но аз просто съм много остър в момента. Много остър.“

Дали Бен ще използва свалянето на килограми като извинение?

„На един милион процента. Той вече си го подготви. Вече го чухте да казва: „Това е последният ми мач в категория до 66 кг.“. Кой иска да стане шампион и веднага след това да напусне дивизията? Човекът си търси извинения. Той няма да стане шампион, но кой би направил такова нещо? Няма никакъв смисъл, освен ако не си подготвяш оправдания.“

За собствения си опит с трудно сваляне на килограми преди мача с Танк

„Той не преминава през това, през което аз преминах. Аз трябваше да не кача повече от 5 килограма след кантара. Той няма клауза за рехидратация. Точно там е проблемът... Трудната част е да не можеш да си върнеш килограмите по правилния начин. Така че не изпитвам никакво съчувствие към него. Аз трябваше да го направя, всеки трябва да го прави, бойците от UFC трябва да го правят, всички го правят. Той просто си търси извинения.“

За прогнозите на Терънс Кроуфорд и Фернандо Варгас-младши срещу него

„Забелязвате ли какво е общото между тях? Всички звучат озлобени и изпълнени с омраза. От това никога не излиза нищо добро... Не ме интересува какво мислят, те изобщо не могат да се бият вместо Конър Бен. Не могат да нанасят удари вместо него. Знам, че Кроуфорд е в залата на Конър Бен и се опитва да му предаде всяка техника, която знае – това няма да помогне, защото аз чувствам, че ще ти сритам задника, така че на какво ще го научиш?“

„В крайна сметка те се опитват да се обединят, да ме съборят, защото знаят, че съм тук и съм напът да превзема всичко. Потенциално мога да стана лицето на бокса след този мач.“

Официално: Раян Гарсия срещу Конър Бен в Лас Вегас

„Ако искат да се върнат, могат. Но междувременно си пенсиониран, трябва да си почиваш на яхта, да се наслаждаваш на семейството си... Ти имаше своя момент, имаше своя възход. Не трябва повече да говориш, братле.“

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