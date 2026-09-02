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Звезден състав в Пекин: Синер, Зверев и Джокович оглавяват схемата

  • 2 сеп 2026 | 14:05
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Звезден състав в Пекин: Синер, Зверев и Джокович оглавяват схемата

Официално бе публикуван списъкът със заявените тенисисти за предстоящия турнир от категория ATP 500 в Пекин (China Open), който ще се проведе от 30 септември до 6 октомври. Надпреварата в китайската столица ще се радва на един от най-силните състави за сезона, оглавяван от световния номер 1 Яник Синер, втория в ранглистата Александър Зверев и легендарния 24-кратен шампион от Големия шлем Новак Джокович.

Основен акцент в турнира е завръщането на Новак Джокович в Пекин за първи път от 2015 година насам. Сръбският тенисист е шесткратен шампион в надпреварата и притежава впечатляващ перфектен баланс от 29 победи и 0 загуби на корта в китайската столица.

От своя страна, двукратният първенец в Пекин Яник Синер (победител през 2023 и 2025 г.) пристига с равносметка от 14 победи и само 1 поражение в турнира. В списъка на участниците в Пекин фигурират общо седем представители на Топ 10, сред които Даниил Медведев, Феликс Оже-Алиасим, Флавио Коболи и Алекс де Минор.

Настъпва силен контраст с паралелно провеждащия се турнир от същата категория в Токио (Japan Open). Актуалният шампион от миналата година Карлос Алкарас избра да защитава титлата си в японската столица, където е поставен под номер 1. В Токио ще участват още американските звезди Бен Шелтън, Тейлър Фриц и Франсис Тиафо, както и Лоренцо Музети.

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