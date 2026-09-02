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Марсиал иска обратно в Премиър лийг, имало е разговори с куп отбори

  • 2 сеп 2026 | 12:35
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Марсиал иска обратно в Премиър лийг, имало е разговори с куп отбори

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Антони Марсиал е бил предложен на редица клубове от Премиър лийг. Според информация на Team Talk разговори е имало с представители на Евертън, Лийдс, Кристъл Палас, Брайтън, Нюкасъл, Съндърланд и Тотнъм. Самият Марсиал е без отбор от юни, когато прекрати договора си с мексиканския клуб Монтерей по взаимно съгласие, и обмисля завръщане в Англия.

30-годишният футболист се присъедини към тима от Лига МХ миналия септември, след като напусна АЕК Атина. Преди това той прекара девет години в Манчестър Юнайтед.

Според източника, преди затварянето на трансферния прозорец, посредници са се свързали с няколко клуба в Англия, за да ги уведомят, че Марсиал е готов за завръщане във Висшата лига.

Тези разговори не означават, че всички седем клуба активно преследват Марсиал, но те са информирани за неговата наличност и желанието му да разгледа оферти от Англия. Тъй като е свободен агент, Марсиал не е ограничен от затварянето на трансферния прозорец и може да се присъедини към нов клуб по всяко време.

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