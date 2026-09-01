Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Може да вземем още един играч, увеличаването на отборите е супер за първенството

Старши треньорът на Миньор 2015 Ивица Вукотич коментира подготовката на перничани за новия сезон и темата за увеличаването на отборите в Sesame НБЛ, които стават 14.

“Играчите може да са добри, но няма ли химия между тях и треньорския щаб, може да се получат проблеми. Доволен съм засега от това как се отнасят момчетата към задачите.

Може да привлечем още един играч, за да завършим ростъра.

Увеличаването на отборите е супер, надявам се първенството да бъде супер интересно”, сподели пред Sportal.bg Вукотич.

Цялото интервю с Ивица Вукотич можете да изгледате във видеото по-долу.

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Снимки: Sportal.bg