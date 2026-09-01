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Ерик Димитров пред Sportal.bg: Трябва да сме на ниво още от началото, колкото повече отбори - толкова по-добре

  • 1 сеп 2026 | 20:20
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Играчът на Миньор 2015 Ерик Димитров вярва, че перничани трябва да започнат силно сезона и се надява за тима да предстои една много положителна и печеливша година.

“Проектът беше доста добър, опитват се от доста години да постигнат нещо уникално в този град и да се надяваме тази година да бъде една от печелившите.

Трябва да се представим още от началото на ниво, дали започваме с Шумен, Балкан или Рилски, за мен няма значение, важното е да сме във форма, да сме здрави с момчетата и да побеждаваме”, сподели пред Sportal.bg Димитров.

“Колкото повече отбори - толкова по-добре”, продължи Димитров, коментирайки увеличаването на отборите в Sesame НБЛ за новия сезон на 14. “Смятам, че е много добре, през последните години имаше проблеми, бяха 8-9 отбора. Така трябва да бъде, според, мен, независимо дали отборите са с големи възможности или не, има много млади играчи, които са доста талантливи и трябва да им се дава шанс, според мен”, каза още той.

Цялото интервю с Ерик Димитров можете да изгледате във видеото по-долу.

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Снимки: Sportal.bg

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