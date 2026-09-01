Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Георги Боянов посочи минималната цел пред Миньор за новия сезон

Георги Боянов посочи минималната цел пред Миньор за новия сезон

  • 1 сеп 2026 | 19:57
  • 365
  • 0

Новото попълнение на Миньор 2015 Георги Боянов коментира как се е стигнало до трансфера му от Черно море Тича в клуба от Перник и посочи минималната цел пред тима за следващия сезон.

“Доста време изчаках да видя в България какво ще се случи. Имах разговори с Варна и Перник се включиха. Факторите са основно два - исках да съм близо до моето семейство, да мога да съм си в София. Разбрах, че и Биг Вас няма да остава в Черно море, което също е голям фактор. Мисля, че предната година дадох всичко от себе си за клуба и направих всичко възможно да направим добри резултати. Мисля, че с оглед на представянето, беше доста задоволително. Каквото можах, дадох на Черно море миналата година, благодарен съм на ръководството и на феновете, които ни подкрепяха през годината.

С доста хора общувах през лятото, имах няколко варианта, но на мен приоритетът ми беше тук, защото, пак казвам, семейството ми е най-важно и това винаги наклонява везните за това какво и как ще правя от професионална гледна точка.

От вчера съм тук, повече кондиционна, физическа подготовка, което е нормално един месец преди да почне сезонът.

Надявам се резултатите да бъдат по-добре от предходната година, според мен това трябва да ни е минималната цел, а ако постигнем нещо по-голямо, ще е плюс за всички в клуба”, сподели пред Sportal.bg Ловеча.

Цялото интервю с Георги Боянов можете да изгледате във видеото по-долу.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Лавар Бол: В моята система Йокич нямаше да стъпи на игрището

Лавар Бол: В моята система Йокич нямаше да стъпи на игрището

  • 1 сеп 2026 | 16:54
  • 611
  • 2
Официално: Изхвърлиха Монако от френския елит

Официално: Изхвърлиха Монако от френския елит

  • 1 сеп 2026 | 16:29
  • 1715
  • 0
Тежък удар за Панатинаейкос - една от звездите на гръцкия гранд се контузи

Тежък удар за Панатинаейкос - една от звездите на гръцкия гранд се контузи

  • 1 сеп 2026 | 15:17
  • 953
  • 0
Неприятна новина за Реал Мадрид и Аржентина - Габи Дек с усложняване на контузията

Неприятна новина за Реал Мадрид и Аржентина - Габи Дек с усложняване на контузията

  • 1 сеп 2026 | 14:56
  • 681
  • 0
Босна Сараево сменя Монако в групата на Балкан в ЕвроКъп

Босна Сараево сменя Монако в групата на Балкан в ЕвроКъп

  • 1 сеп 2026 | 14:20
  • 1426
  • 0
Везенков каза "Не" на оферта за завръщане в НБА

Везенков каза "Не" на оферта за завръщане в НБА

  • 1 сеп 2026 | 12:18
  • 19318
  • 29
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец привлече бронзов медалист от Мондиал 2022

Официално: Лудогорец привлече бронзов медалист от Мондиал 2022

  • 1 сеп 2026 | 18:03
  • 18399
  • 18
Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

  • 1 сеп 2026 | 14:53
  • 36462
  • 28
Ман Сити и Челси се разбраха за рекорден трансфер

Ман Сити и Челси се разбраха за рекорден трансфер

  • 1 сеп 2026 | 19:19
  • 7319
  • 6
Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

  • 1 сеп 2026 | 20:02
  • 89027
  • 20
Хебър 0:0 Фратрия, греда за домакините в 60-ата секунда

Хебър 0:0 Фратрия, греда за домакините в 60-ата секунда

  • 1 сеп 2026 | 20:00
  • 2865
  • 2
Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

  • 1 сеп 2026 | 16:56
  • 2926
  • 0