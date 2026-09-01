Георги Боянов посочи минималната цел пред Миньор за новия сезон

Новото попълнение на Миньор 2015 Георги Боянов коментира как се е стигнало до трансфера му от Черно море Тича в клуба от Перник и посочи минималната цел пред тима за следващия сезон.

“Доста време изчаках да видя в България какво ще се случи. Имах разговори с Варна и Перник се включиха. Факторите са основно два - исках да съм близо до моето семейство, да мога да съм си в София. Разбрах, че и Биг Вас няма да остава в Черно море, което също е голям фактор. Мисля, че предната година дадох всичко от себе си за клуба и направих всичко възможно да направим добри резултати. Мисля, че с оглед на представянето, беше доста задоволително. Каквото можах, дадох на Черно море миналата година, благодарен съм на ръководството и на феновете, които ни подкрепяха през годината.

С доста хора общувах през лятото, имах няколко варианта, но на мен приоритетът ми беше тук, защото, пак казвам, семейството ми е най-важно и това винаги наклонява везните за това какво и как ще правя от професионална гледна точка.

От вчера съм тук, повече кондиционна, физическа подготовка, което е нормално един месец преди да почне сезонът.

Надявам се резултатите да бъдат по-добре от предходната година, според мен това трябва да ни е минималната цел, а ако постигнем нещо по-голямо, ще е плюс за всички в клуба”, сподели пред Sportal.bg Ловеча.

Цялото интервю с Георги Боянов можете да изгледате във видеото по-долу.

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Снимки: Sportal.bg