Мартин Папанов спечели четвъртия етап на колоездачната обиколка на България, поляк поведе в генералното класиране

Мартин Папанов от отбора на "Cyto Trigon" спечели четвъртия етап на 73-ата Международна колоездачна обиколка на България от Павел баня до Троян с дължина 104,7 километра. Той финишира пръв пред сградата на Община Троян с време 2:28:22 часа и средна скорост от 42.34 км/ч, следван от Антони Мурий (Полша) и Симоне Лука (Италия).

Жълтата фланелка облече 20-годишният Мурий, който изпревари в генералното класиране досегашния лидер Михайло Столич. Полският колоездач получи и бялата фланелка за най-добре представящ се млад състезател до 23 години. Лилавата фланелка за активност взе нидерландецът Яри Страверс, а фланелката за най-добре представящ се катерач отиде при Симоне Лука.

Днешният маршрут премина през Беклемето - едно от най-познатите и тежки изкачвания в българското колоездене.

Утре (2 септември) Троян ще бъде домакин и на заключителния пети етап - Троян-Троян, с дължина 111,2 километра. С него ще бъде поставен финалът на 73-ата Международна колоездачна обиколка на България и ще се определи крайният победител в надпреварата.

Снимка: Tour of Bulgaria/Facebook

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