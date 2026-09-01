Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Миньор започна подготовка в непълен състав

Миньор започна подготовка в непълен състав

  • 1 сеп 2026 | 19:48
  • 578
  • 0

Отборът на Миньор 2015 започна подготовка в непълен състав, видя Sportal.bg.

В тренировъчния процес се включиха част от новите попълнения на тима Георги Боянов, Ерик Димитров и Димитрие Маличич, а до дни се очаква и пристигането на гарда Джермейн Хед.

В състава на “чуковете” остават капитанът Лъчезар Тошков, Алекс Уандие и Игор Кесар.

От клуба разкриха пред нашата медия, че е вероятно да бъдат добавени и още чуждестранни попълнения към селекцията преди старта на новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. Миньор открива кампанията с домакинство на Шумен.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Лавар Бол: В моята система Йокич нямаше да стъпи на игрището

Лавар Бол: В моята система Йокич нямаше да стъпи на игрището

  • 1 сеп 2026 | 16:54
  • 610
  • 2
Официално: Изхвърлиха Монако от френския елит

Официално: Изхвърлиха Монако от френския елит

  • 1 сеп 2026 | 16:29
  • 1708
  • 0
Тежък удар за Панатинаейкос - една от звездите на гръцкия гранд се контузи

Тежък удар за Панатинаейкос - една от звездите на гръцкия гранд се контузи

  • 1 сеп 2026 | 15:17
  • 951
  • 0
Неприятна новина за Реал Мадрид и Аржентина - Габи Дек с усложняване на контузията

Неприятна новина за Реал Мадрид и Аржентина - Габи Дек с усложняване на контузията

  • 1 сеп 2026 | 14:56
  • 681
  • 0
Босна Сараево сменя Монако в групата на Балкан в ЕвроКъп

Босна Сараево сменя Монако в групата на Балкан в ЕвроКъп

  • 1 сеп 2026 | 14:20
  • 1425
  • 0
Везенков каза "Не" на оферта за завръщане в НБА

Везенков каза "Не" на оферта за завръщане в НБА

  • 1 сеп 2026 | 12:18
  • 19283
  • 29
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец привлече бронзов медалист от Мондиал 2022

Официално: Лудогорец привлече бронзов медалист от Мондиал 2022

  • 1 сеп 2026 | 18:03
  • 18268
  • 18
Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

  • 1 сеп 2026 | 14:53
  • 36335
  • 28
Ман Сити и Челси се разбраха за рекорден трансфер

Ман Сити и Челси се разбраха за рекорден трансфер

  • 1 сеп 2026 | 19:19
  • 7131
  • 6
Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

  • 1 сеп 2026 | 20:02
  • 88786
  • 20
Хебър 0:0 Фратрия, греда за домакините в 60-ата секунда

Хебър 0:0 Фратрия, греда за домакините в 60-ата секунда

  • 1 сеп 2026 | 20:00
  • 2801
  • 2
Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

  • 1 сеп 2026 | 16:56
  • 2914
  • 0