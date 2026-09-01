Миньор започна подготовка в непълен състав

Отборът на Миньор 2015 започна подготовка в непълен състав, видя Sportal.bg.

В тренировъчния процес се включиха част от новите попълнения на тима Георги Боянов, Ерик Димитров и Димитрие Маличич, а до дни се очаква и пристигането на гарда Джермейн Хед.

В състава на “чуковете” остават капитанът Лъчезар Тошков, Алекс Уандие и Игор Кесар.

От клуба разкриха пред нашата медия, че е вероятно да бъдат добавени и още чуждестранни попълнения към селекцията преди старта на новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. Миньор открива кампанията с домакинство на Шумен.

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Снимки: Sportal.bg