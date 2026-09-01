Лавар Бол: В моята система Йокич нямаше да стъпи на игрището

Баскетболният шоумен Лавар Бол заяви, че ако бъде назначен за треньор, не би включил в отбора си трикратния носител на наградата за най-полезен играч в НБА Никола Йокич.
"Жокера знае как да играе баскетбол. Той е играч. Но в моята система на игра Йокич нямаше да се появи на паркета. Ние ще тичаме... при мен всички ще тичат. И ако нямаш висок играч, който е достатъчно атлетичен, за да лети по игрището и да завършва "алей-уп" пасове, тогава нямаш шанс. Няма да чакам някой да стигне до коша, да се обърне с гръб и да извика: "Хей, готов съм, подайте ми топката", сподели основателят на марката "Биг Болър Бранд" в разговор с Дуайт Хауърд.
Това е поредното гръмко и куриозно изказване на ексцентричният бащатна братята Лонзо, ЛаМело и ЛиАнджело Бол.
Снимки: Gettyimages