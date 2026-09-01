Лавар Бол: В моята система Йокич нямаше да стъпи на игрището

Баскетболният шоумен Лавар Бол заяви, че ако бъде назначен за треньор, не би включил в отбора си трикратния носител на наградата за най-полезен играч в НБА Никола Йокич.

"Жокера знае как да играе баскетбол. Той е играч. Но в моята система на игра Йокич нямаше да се появи на паркета. Ние ще тичаме... при мен всички ще тичат. И ако нямаш висок играч, който е достатъчно атлетичен, за да лети по игрището и да завършва "алей-уп" пасове, тогава нямаш шанс. Няма да чакам някой да стигне до коша, да се обърне с гръб и да извика: "Хей, готов съм, подайте ми топката", сподели основателят на марката "Биг Болър Бранд" в разговор с Дуайт Хауърд.

Това е поредното гръмко и куриозно изказване на ексцентричният бащатна братята Лонзо, ЛаМело и ЛиАнджело Бол.

LaVar Ball says Nikola Jokić would never fit into a system he runs because “he can’t run” like other NBA players, while still praising Jokić for mastering his own unique style. LaVar and Dwight Howard also debate whether Victor Wembanyama needs to add more weight to become even… pic.twitter.com/M3raTRX7NY — THE PAINT NBA (@ThePaintNBA) August 31, 2026

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Снимки: Gettyimages