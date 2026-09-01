Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Лавар Бол: В моята система Йокич нямаше да стъпи на игрището

Лавар Бол: В моята система Йокич нямаше да стъпи на игрището

  • 1 сеп 2026 | 16:54
  • 287
  • 0
Лавар Бол: В моята система Йокич нямаше да стъпи на игрището

Баскетболният шоумен Лавар Бол заяви, че ако бъде назначен за треньор, не би включил в отбора си трикратния носител на наградата за най-полезен играч в НБА Никола Йокич.

"Жокера знае как да играе баскетбол. Той е играч. Но в моята система на игра Йокич нямаше да се появи на паркета. Ние ще тичаме... при мен всички ще тичат. И ако нямаш висок играч, който е достатъчно атлетичен, за да лети по игрището и да завършва "алей-уп" пасове, тогава нямаш шанс. Няма да чакам някой да стигне до коша, да се обърне с гръб и да извика: "Хей, готов съм, подайте ми топката", сподели основателят на марката "Биг Болър Бранд" в разговор с Дуайт Хауърд.

Това е поредното гръмко и куриозно изказване на ексцентричният бащатна братята Лонзо, ЛаМело и ЛиАнджело Бол.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Черно море се подсили сериозно под коша с бивш играч на ПАОК

Черно море се подсили сериозно под коша с бивш играч на ПАОК

  • 1 сеп 2026 | 11:18
  • 5002
  • 9
Наоми Осака впечатли Ню Йорк с тоалет, вдъхновен от Алън Айвърсън

Наоми Осака впечатли Ню Йорк с тоалет, вдъхновен от Алън Айвърсън

  • 1 сеп 2026 | 09:21
  • 1869
  • 2
Дейвид Оквера пред Sportal.bg: Това беше чудесна възможност да видим къде се намираме

Дейвид Оквера пред Sportal.bg: Това беше чудесна възможност да видим къде се намираме

  • 31 авг 2026 | 22:04
  • 2196
  • 0
Джаванте Маккой пред Sportal.bg: Играхме със сърце, това е само началото

Джаванте Маккой пред Sportal.bg: Играхме със сърце, това е само началото

  • 31 авг 2026 | 21:58
  • 1211
  • 0
Божидар Аврамов пред Sportal.bg: Доста добре започват да се сплотяват момчетата

Божидар Аврамов пред Sportal.bg: Доста добре започват да се сплотяват момчетата

  • 31 авг 2026 | 21:53
  • 1888
  • 0
Пред погледа на Везенков: Балкан отстъпи за втори път на Апоел в контрола

Пред погледа на Везенков: Балкан отстъпи за втори път на Апоел в контрола

  • 31 авг 2026 | 20:53
  • 10695
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

  • 1 сеп 2026 | 14:53
  • 21444
  • 11
Левски отправи оферта за национал на България, тя предизвика скандал в италиански клуб

Левски отправи оферта за национал на България, тя предизвика скандал в италиански клуб

  • 1 сеп 2026 | 13:07
  • 45320
  • 65
Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

  • 1 сеп 2026 | 15:14
  • 64099
  • 10
Барселона официално представи Габриел Жезус

Барселона официално представи Габриел Жезус

  • 1 сеп 2026 | 16:07
  • 6156
  • 14
Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

  • 1 сеп 2026 | 16:56
  • 888
  • 0
Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

  • 1 сеп 2026 | 12:07
  • 42850
  • 46