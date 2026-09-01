Официално: Изхвърлиха Монако от френския елит

Moнако потвърди на официалния си сайт, че клубът ще започне от третото ниво на френското първенство през новия сезон.

Акцентът ще бъде поставен върху школата и младите таланти, тъй като клубът иска да се върне към върховите постижения, които го изведоха до финала на Евролигата миналата година.

Френската федерация по баскетбол отхвърли искането за спешно преразглеждане на ситуацията с Монако. Поради това действащият шампион на Франция е изключен от професионалните състезания за предстоящия сезон.

AS Monaco Basket : un nouveau chapitre, une ambition intacte



Un nouveau chapitre s'ouvre aujourd'hui dans l'histoire de la Roca Team.



Le communiqué 👇

🔗https://t.co/U1atvWbhSr pic.twitter.com/8S5sWfLrBT — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 1, 2026

Въпреки че имаше признаци за стабилизиране на финансите и потенциалното привличане на нови спонсори, които да предложат на „Рока Тийм“ значителна икономическа подкрепа, обратът дойде твърде късно.

"Нашите играчи, нашият персонал, нашите фенове, нашите членове, нашите доброволци, нашите партньори и, в по-широк смисъл, всички онези, които са подкрепяли „Рока Тийм“ през сезоните, споделяли са емоциите му, празнували са победите му и са преодолявали предизвикателствата му, остават наш основен приоритет", заяви отборът от Княжеството.

Снимка: asmonaco.basketball

Гошо Методиев

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