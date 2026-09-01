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  3. Диян Димитров триумфира на Световна купа в Унгария за пета поредна година

Диян Димитров триумфира на Световна купа в Унгария за пета поредна година

  • 1 сеп 2026 | 16:04
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Диян Димитров триумфира на Световна купа в Унгария за пета поредна година

Диян Димитров спечели титлата в категория до 67 килограма в стил К-1 на Световната купа по кикбокс в Будапеща. Спортистът на СК "Десант" надделя над четирима съперници, като нокаутира двама от тях по пътя си към неговата пета световна купа от елитния турнир в унгарската столица.

Боецът от Добрич нокаутира първите си двама съперници от Швейцария и Австрия с удари с колена в първите си две срещи от състезанието. На полуфинал възпитаникът на Драгомир Йорданов победи със съдийско решение представител на домакините, а на финал надделя над италианец отново със съдийско решене. Така Димитров стигна до златото в оспорвана категория с 20 участници от цял свят.

След месец европейският и световен шампион на WAKO ще се качи на ринга за професионална кикбокс битка. Той ще се изправи срещу мароканеца Анур Чакър в битка в категория до 67 килограма.

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