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Неприятна новина за Реал Мадрид и Аржентина - Габи Дек с усложняване на контузията

  • 1 сеп 2026 | 14:56
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Неприятна новина за Реал Мадрид и Аржентина - Габи Дек с усложняване на контузията

Крилото на Реал Мадрид Габриел Дек получи повторна травма в лявото рамо по време на втория период от сблъсъка на Аржентина срещу Канада от квалификациите за Световното първенство догодина. Аржентинците загубиха мача с 92:97 въпреки впечатляващите 31 точки на Николас Лапровитола. Все още не е ясна сериозността на контузията на Дек.

По време на втората четвърт от двубоя срещу Канада Дек беше принуден да напусне игрището поради травма в лявото рамо и не се завърна до края на мача, който Аржентина загуби с 5 точки разлика в Квебек.

За да се влошат нещата още повече, крилото на Реал Мадрид получи същата контузия, която го измъчваше само няколко дни по-рано.

Преди да напусне преждевременно играта, баскетболистът беше записал 12 минути на паркета, в които отбеляза 6 точки, овладя 1 борба и направи 2 асистенции.

Неговата успеваемост в атака беше 40% при стрелбата от игра, като той реализира 2 от 4-те си опита за две точки и завърши с общо 2 от 5 успешни стрелби, пропускайки единствения си опит от зоната за три точки.

Това, което предизвика още по-голямо безпокойство в аржентинския щаб, беше фактът, че повтарящият се проблем засяга лявото му рамо – същата става, която Дек контузи и в предишния мач срещу Пуерто Рико.

След онзи двубой играчът призна, че лявото му рамо е "изскочило" по време на игра, но тогава увери треньорския щаб и феновете, че състоянието му е добро.

Въпреки изключителното индивидуално представяне на Николас Лапровитола, който поведе Аржентина с впечатляващите 31 точки, горчивината от поражението беше засенчена от продължаващата несигурност около контузията на Дек и дали той ще получи разрешение да играе скоро.

Никийл Алекзандър-Уокър вкара 26 точки за канадците, а Лу Дорт се отличи с 25 точки.

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Снимки: Imago

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