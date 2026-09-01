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Шумен домакин на Балканиадата по въздушни спортове

  • 1 сеп 2026 | 14:22
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Шумен домакин на Балканиадата по въздушни спортове

Шумен ще бъде домакин на второто издание на Балканиадата по въздушни спортове, която за първи път ще се проведе в България. От 9 до 12 септември градът ще посрещне 120 състезатели от девет държави, които ще участват в надпреварите по парашутизъм, парапланеризъм, полети с ултралеки самолети и авиомоделизъм. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Официалното откриване на Балканиадата ще на 9 септември, от 18:30 часа, до зала „Арена Шумен“. След церемонията ще се проведе техническа конференция.

В състезанията ще участват представители на България, Гърция, Албания, Кипър, Косово, Румъния, Черна гора, Молдова и Унгария. Съдийският екип ще бъде от 15 души, а България ще има свои представители във всички състезателни дисциплини.

Основната част от надпреварите на открито ще се проведе на летището в село Градище. Там ще бъдат състезанията по парашутизъм, парапланеризъм с целно кацане и полетите с ултралеки самолети. Зала „Арена Шумен“ ще бъде домакин на състезанията по авиомоделизъм.

Подготовката за Балканиадата започна още през юни, когато в „Арена Шумен“ деца от Шумен, Монтана и Разград участваха в обучение и селекция за националния отбор по авиомоделизъм. Част от подготовката беше посветена на клас F1N с леки модели за свободен полет на закрито.

Състезателната програма от 10 до 12 септември ще започва от 7:00 часа с парашутизъм. След това ще продължават стартовете по парапланеризъм с целно кацане, а по обяд са предвидени надпреварите с ултралеки самолети и накрая са състезанията по авиомоделизъм.

В рамките на Балканиадата ще бъде присъдена и титлата „Супер атлет“ на състезател, включил се в най-много от предвидените надпревари. Програмата включва и демонстрационни полети с балони. Те ще дадат възможност на посетителите да се докоснат отблизо до още една от разновидностите на въздушните спортове. Достъпът на публиката до събитията е свободен. На летище „Градище“ ще бъдат обособени зони за зрители, от които състезанията ще могат да бъдат наблюдавани при спазване на необходимите изисквания за безопасност.

По време на четиридневната Балканиада в Шумен ще се проведе и годишната конференция по въздушни спортове. Официалното ѝ закриване е на 12 септември, от 18:00 часа, когато ще бъдат наградени победителите в отделните дисциплини.

Организаторите са предвидили 13 септември като резервен състезателен ден при неблагоприятни метеорологични условия.

Организатор на международното събитие е Българският национален аероклуб, със съдействието на Община Шумен, Клуба за въздушни спортове „Скай – Шумен“ и Областна администрация - Шумен.

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