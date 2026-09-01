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  3. Черно море се подсили сериозно под коша с бивш играч на ПАОК

Черно море се подсили сериозно под коша с бивш играч на ПАОК

  • 1 сеп 2026 | 11:18
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Черно море се подсили сериозно под коша с бивш играч на ПАОК

Отборът на Черно море Тича продължава със силен трансфер селекцията за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. "Моряците" се подсилиха сериозно под коша, привличайки познатия от българските терени център Зейн Ноулс.

208-сантиметровият център е носител екипите на ЦСКА и Левски в България, а през сезон 2019/2020 блестеше в Гърция със солунския гранд ПАОК.

"Добре Дошъл в "зелено-бялото" семейство, Зейн Ноулс! Вярваме, че заедно ще преживеем много позитивни емоции през новия сезон и ще печелим нови трофеи!", написаха от клуба в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

Припомняме ви, че това е второто ново попълнение на варненци, които преди броени дни се похвалиха с национала Андрей Иванов. Под ръководството на новия старши треньор Фотис Такианос остават още Цветомир Чернокожев, Николай Стоянов и Марин Маринов.

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Снимки: Imago

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