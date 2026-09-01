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Карлитос за завръщането си: Щом стъпиш на корта, искаш да спечелиш

  • 1 сеп 2026 | 10:55
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Карлитос за завръщането си: Щом стъпиш на корта, искаш да спечелиш

Контузията в китката го държа извън корта толкова дълго, че Карлос Алкарас изпитваше трудности да си спомни какво да прави, когато най-накрая се завърна.

„Някак бях забравил как изглежда един ден с мач“, заяви Алкарас в понеделник на US Open, след като изигра първия си двубой от 139 дни. „Всъщност не си спомнях какво правех по време на загрявката. Затова бях наистина нервен, защото просто бях забравил какво е да се състезаваш.“

В крайна сметка Алкарас успя да се аклиматизира отново и да надделее над Роман Сафиулин в три сета – 6:4, 6:4, 6:4.

За известно време испанецът съществуваше единствено в снимки в Инстаграм: рехабилитация във фитнеса, имитация на сервис с ракета без кордаж, завръщане на тренировъчните кортове заедно с Холгер Руне и т.н. Но феновете на стадион „Артър Аш“ го видяха отново на живо в Ден 2, когато 23-годишният тенисист се устреми по пътя да стане първият мъж, защитил успешно титлата си от US Open след Роджър Федерер, който спечели пет поредни между 2004 и 2008 г.

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„Опитвах се да се наслаждавам колкото мога повече, стараейки се да не мисля за нищо друго“, каза той. „Но това е лесно да се каже, а трудно да се направи. Щом стъпиш на корта, играейки официален мач, първи кръг, ти искаш да спечелиш. Не знаеш какво ще се случи в мача след четири, четири и половина месеца. Не знаеш какво ще се случи с тялото ти, с ума ти, с всичко. Напълно различно е.“

Седемкратният шампион от Големия шлем призна, че е имало известно напрежение преди мача, докато се е отправял към неизвестното.

„Беше труден ден за мен, честно казано“, сподели той. - В същото време беше и наистина красив. Започнах деня много нервен – наистина, наистина нервен. Бях по-нервен от обикновено. Но съм щастлив. Целта ми тук е да се състезавам, да се наслаждавам и да видя как тялото ми ще реагира след мачовете.

Не знам колко далеч ще стигна в турнира, но това, което наистина искам да правя, е да се наслаждавам всеки път, когато изляза на корта, усещайки енергията от хората, усещайки състезанието."

Може би най-обещаващото е, че Алкарас заяви, че е играл без никаква болка по време на двубоя, продължил два часа и 22 минути.

„Чувствах се страхотно, каза той. - Не знам как изглеждаше отвън, но отвътре усещането ми беше, че удрям нормално. Играех доста нормално, играех своя стил. Ръката, китката, всичко се чувстваше страхотно. Просто съм наистина щастлив, че най-накрая няма болка.“

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