Black Sea Open събира най-добрите тенис любители през уикенда в Бургас

На 26 и 27 септември 2026 г. кортовете в Морската градина на Бургас ще посрещнат участниците в Black Sea Open. Турнирът обещава оспорвани срещи, приятелска атмосфера и истински тенис празник с 3000 евро награден фонд, предметни награди и барбекю за участниците и гостите през двата дни. Програмата включва мъжки сингъл за любители, мъжки сингъл „Екстра“ и женски сингъл.

Мъжки сингъл – любители

Към момента участниците са разпределени в 23 групи по трима. Организаторите ще изчакат до сряда, 23 септември, преди да финализират групите, за да могат да реагират на евентуални промени. За елиминационната фаза се класират първите двама от всяка група. Завършилите на трето място продължават в утешителен турнир, за който също са предвидени награди.

Мъжки сингъл „Екстра“ – по четири гарантирани срещи

В категория „Екстра“ състезателите ще бъдат разпределени в четири групи по петима, което гарантира на всеки участник по четири срещи. Водачи на групите ще бъдат Иван Притъргов, Дани Куриан, Живко Жеков и Михаил Гочев. Две от групите започват в събота, 26 септември, от 09:00 ч., а останалите две – от 13:00 ч. Всяка група ще разполага с по два корта. Първите двама от всяка група се класират за четвъртфиналите в неделя.

Женски сингъл

Женският сингъл започва в събота, 26 септември, от 14:30 ч. Водачки на четирите групи са Вержиния Радославова, Татяна Саръчева, Силвена Хубанова и Анита Йорданова.За четвъртфиналите в неделя се класират първите две дами от всяка група.

Кортове и регистрация

В събота срещите ще се провеждат на 10 корта в парк „Езеро“, като ще се използват и двата корта на ТК „Албатрос“, разположени на около 100 метра. В неделя елиминациите започват от 09:00 ч. и ще се играят само на кортовете в парк „Езеро“.

Регистрацията ще бъде на беседката при кортовете в парк „Езеро“, до бистро „Уест“. След регистрацията всеки участник ще получи своята турнирна фланелка.

Барбекю и настроение през целия уикенд

И през двата дни ще има осигурени скара на корем за участниците и гостите, добавки от „Фитлайн“, минерална вода и още изненади. Така забавлението ще продължава и извън корта, с възможност за срещи с приятели и споделени емоции между мачовете.

Всички предпоставки за страхотен тенис уикенд са налице – силни участници, много срещи, награди и гостоприемна атмосфера край морето. Остава само да си пожелаем хубаво време!

Очакваме ви на 26–27 септември в Морската градина на Бургас за Black Sea Open!

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