Млади варненски атлети с успехи в Бърно

Четирима млади варненски лекоатлети от СК Супер спорт-Варна записаха силно представяне на ЕКАГ (Европейски детски атлетически игри) в Бърно/Чехия - най-силното и най-масово състезание на Стария континент за подрастващи атлети на възраст от 11г. до 15г., информира личният треньор на отбора Симеон Попхлебаров.

21-вото издание на ЕКАГ се проведе от 27 до 30 Август в град Бърно,Чехия и беше рекордно по мащаб - над 3000 участници от 25 държави. Турнирът е своеобразна сцена, на която се срещат най-добрите млади атлети от Европа.

Успехите на атлетите от СК Супер спорт-Варна, които представиха България в този форм са;

Петър Недялков, роден 2014г. - златен медал на скок дължина с постижение 5.25 см. в квалификацията постигна 5.48 (лично постижение), сребърен медал на 60 м, като остана на 0.01 стотни от златния медал. А през 2025г. той спечели титлите на 60 м и скок дължина.

Симона Боева, родена 2015г. - първо място на 60 м с резултат 8.42 (лично постижение) и специален плакет за най-добро постижение на Европейските детски атлетически игри в Бърно, Чехия.

Алекс Боев 2015 г., роден 2015г. - четвърто място на 60 м 8.74 (личен резултат) много близо до медалите.

Всички състезатели са на Симеон Попхлебаров, наставник на много национални шампиони, рекордьори на България, както и на европейския медалист за юноши под 18 г. и под 20 г. Християн Касабов.

Още един медал за клуба допълни състезател на Николай Кръстев - Никола Василев 2011г. сребърен медал на 100 м/пр. (13.66) за под 16 г. с лично постижение.

За СК Супер спорт и за спортна Варна това признание е поредно доказателство, че комбинацията от талант, дисциплина и отлична треньорска школа ражда успехи, с които цялата страна може да се гордее.

Снимки: СК Супер спорт-Варна

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