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  3. Министър Керязов с послание по случай откриването на новата учебна година в спортните училища

Министър Керязов с послание по случай откриването на новата учебна година в спортните училища

  • 1 сеп 2026 | 08:37
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Министър Керязов с послание по случай откриването на новата учебна година в спортните училища

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов отправи послание по случай откриването на новата учебна година в спортните училищаСкъпи ученици, уважаеми учители, треньори и родители,

За мен е чест да ви поздравя с началото на новата учебна година.

Днес започва още една важна стъпка по пътя към вашето развитие - в училище, в спорта и в живота. За вас, учениците в спортните училища, това е още една възможност да се доближите до мечтите си.

Спортът учи на дисциплина, постоянство и уважение. Той изгражда не само шампиони, а силни личности.

Благодаря на учителите, треньорите и родителите, които всеки ден са до вас, подкрепят ви и вярват във вашите възможности.

Скъпи ученици, вярвайте в себе си, работете упорито и никога не се отказвайте. Големите успехи започват с малките крачки, които правите всеки ден.

Министерството на младежта и спорта ще продължи да подкрепя спортните училища и младите таланти, защото вие сте бъдещето на българския спорт.

Пожелавам ви здраве, вдъхновение, силна учебна година и много поводи за гордост.

На добър час!

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