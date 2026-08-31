Осасуна продължи отличния старт

Осасуна спечели с 1:0 домакинството си на Хетафе и записа най-добрия си старт в Ла Лига от 2004 г. Тимът на Луис Рамис постигна втора победа и има актив от седем точки. Единственото попадение в днешния двубой бе дело на Анте Будимир от дузпа в добавеното време на първата част.

Срещата започна с предпазлива игра и липса на интересни моменти. В самия край на първото полувреме Будимир бе съборен от Джене, но съдията не спря играта. Две минути по-късно ВАР се намеси и то в момент, в който гостите получиха фал на добра позиция. И двата лагера протестираха, което доведе до забяване, но в крайна сметка бе отсъдена дузпа, която Будимир реализира.

В началото на втората част попадение на гостите бе отменено след намеса на ВАР за много малка засада на Енес Юнал. Хефате имаше леко предимство след почивката и стигна до една добра възможност да изравни. Ерена обаче направи страхотно спасяване, за да спре Тератс, а Бордалас прати топката над вратата при добавката.

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Снимки: Imago