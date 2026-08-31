Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Осасуна
  3. Осасуна продължи отличния старт

Осасуна продължи отличния старт

  • 31 авг 2026 | 22:48
  • 497
  • 0
Осасуна продължи отличния старт

Осасуна спечели с 1:0 домакинството си на Хетафе и записа най-добрия си старт в Ла Лига от 2004 г. Тимът на Луис Рамис постигна втора победа и има актив от седем точки. Единственото попадение в днешния двубой бе дело на Анте Будимир от дузпа в добавеното време на първата част.

Срещата започна с предпазлива игра и липса на интересни моменти. В самия край на първото полувреме Будимир бе съборен от Джене, но съдията не спря играта. Две минути по-късно ВАР се намеси и то в момент, в който гостите получиха фал на добра позиция. И двата лагера протестираха, което доведе до забяване, но в крайна сметка бе отсъдена дузпа, която Будимир реализира.

В началото на втората част попадение на гостите бе отменено след намеса на ВАР за много малка засада на Енес Юнал. Хефате имаше леко предимство след почивката и стигна до една добра възможност да изравни. Ерена обаче направи страхотно спасяване, за да спре Тератс, а Бордалас прати топката над вратата при добавката.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Барселона 4:2 Райо Валекано, втори гол на Рафиня

Барселона 4:2 Райо Валекано, втори гол на Рафиня

  • 31 авг 2026 | 23:42
  • 8216
  • 32
Рома смачка и Лече след ново шоу на Мален

Рома смачка и Лече след ново шоу на Мален

  • 31 авг 2026 | 21:39
  • 3724
  • 0
Арсенал пречупи трудно Астън Вила и влезе в групата на отличниците

Арсенал пречупи трудно Астън Вила и влезе в групата на отличниците

  • 31 авг 2026 | 23:57
  • 6615
  • 24
Кенан претърпя операция, ще отсъства до три месеца

Кенан претърпя операция, ще отсъства до три месеца

  • 31 авг 2026 | 20:46
  • 1100
  • 0
Хари Магуайър: Маркъс Рашфорд ще бъде ключов играч за нас

Хари Магуайър: Маркъс Рашфорд ще бъде ключов играч за нас

  • 31 авг 2026 | 20:30
  • 1452
  • 2
Английската футболна лига се оплака от УЕФА

Английската футболна лига се оплака от УЕФА

  • 31 авг 2026 | 19:26
  • 1172
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

  • 31 авг 2026 | 21:14
  • 12463
  • 39
Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

  • 31 авг 2026 | 20:56
  • 25889
  • 82
България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026

България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026

  • 31 авг 2026 | 17:50
  • 28514
  • 57
Арсенал пречупи трудно Астън Вила и влезе в групата на отличниците

Арсенал пречупи трудно Астън Вила и влезе в групата на отличниците

  • 31 авг 2026 | 23:57
  • 6615
  • 24
Барселона 4:2 Райо Валекано, втори гол на Рафиня

Барселона 4:2 Райо Валекано, втори гол на Рафиня

  • 31 авг 2026 | 23:42
  • 8216
  • 32
Лионел Меси обяви край на кариерата си с националния отбор на Аржентина

Лионел Меси обяви край на кариерата си с националния отбор на Аржентина

  • 31 авг 2026 | 18:21
  • 19345
  • 92