Джаванте Маккой пред Sportal.bg: Играхме със сърце, това е само началото

Джаванте Маккой говори специално пред камерата на Sportal.bg след загубата на Балканс със 70:75 от Апоел Тел Авив в контролата между двата тима. Маккой бе част от стартовата петица на българския тим и завърши срещата с 24 точки.



"Играхме със сърцем играхме добре, това е само началото, но смятам, че ако отборно играем добре, ще се представяме и добре.



Аз мисля, че имаме страхотен отбор, трябва да сме дисциплинирани, да сме заедно, да тренираме заедно, да дадем всичко от себе си, отборно да стоим добре.



Харесва ми в България, обичам го, харесва ми апартамента, в който живея. Природата е красива, хората също са много добри, имам само добри впечатления. Харесва ми апартамента, в който живея и смятам, че ще се представим много добре в Евро Къп", каза Маккой

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google