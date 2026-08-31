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  3. Джаванте Маккой пред Sportal.bg: Играхме със сърце, това е само началото

Джаванте Маккой пред Sportal.bg: Играхме със сърце, това е само началото

  • 31 авг 2026 | 21:58
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Джаванте Маккой говори специално пред камерата на Sportal.bg след загубата на Балканс със 70:75 от Апоел Тел Авив в контролата между двата тима. Маккой бе част от стартовата петица на българския тим и завърши срещата с 24 точки.

"Играхме със сърцем играхме добре, това е само началото, но смятам, че ако отборно играем добре, ще се представяме и добре.

Аз мисля, че имаме страхотен отбор, трябва да сме дисциплинирани, да сме заедно, да тренираме заедно, да дадем всичко от себе си, отборно да стоим добре.

Харесва ми в България, обичам го, харесва ми апартамента, в който живея. Природата е красива, хората също са много добри, имам само добри впечатления. Харесва ми апартамента, в който живея и смятам, че ще се представим много добре в Евро Къп", каза Маккой

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