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Интересно присъствие по трибуните в "Арена Ботевград"

  • 31 авг 2026 | 19:52
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Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков прикова вниманието на трибуните в "Арена Ботевград", където се настани с едни от най-близките си приятели - бившият баскетболист Мартин Маринов и треньорът на Монтана 2003 Преслав Пешев.

Двамата наблюдават контролата между Балкан и Апоел Тел Авив, която е част от предсезонната подготовка на двата отбора.

Местата си в спортното съоръжение заеха още националите Александър Гавалюгов и Константин Тошков, а на кортсайд местата един до друг срещата наблюдават Сашо Везенков и Тити Папазов, които скоро ще застанат един срещу друг по време на изборите за нов президент на БФБаскетбол.

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Снимки: Борислав Цветанов

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