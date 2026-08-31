Английската футболна лига се оплака от УЕФА

Английската футболна лига изрази разочарование от изискванията на УЕФА за провеждане на европейските срещи, които наложиха и промени в календара на турнира за Купата на Лигата.

По програма Евертън трябваше да приеме Уулвърхамптън в двубой от третия кръг на турнира на 9 септември, но това няма да се случи, тъй като по същото време Ливърпул приема Атлетико Мадрид в мач от Шампионската лига.

"На 28 август потвърдихме кога ще се играе мачът между Евертън и Уулвърхямптън. На следващия ден от УЕФА обявиха, че Ливърпул и Атлетико Мадрид ще играят в същата време, като много добре знаят, че Евертън и Ливърпул няма как да играят по едно и също време домакинствата си. По тази причина мачът на Евертън и Уулвърхямптън се измества със седмица за 16 септември. Ливърпул и Тотнъм, които трябваше да играят по същото време, пък са преместени с 24 часа по-рано", обявиха от ЕФЛ.

"През последните години Футболната лига направи серия от компромиси, за да се съобрази с разрастващия се календар на европейските турнири. Това прави още по-дразнещо нежеланието на УЕФА за сътрудничество", заявиха от Английската футболна лига.

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