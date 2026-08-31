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Швейцарецът Халдиман спечели третия етап на 73-ата Международна колоездачна обиколка на България

  • 31 авг 2026 | 19:17
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Швейцарецът Халдиман спечели третия етап на 73-ата Международна колоездачна обиколка на България

Швейцарецът Гийом Халдиман от отбора на Хюмард спечели третия етап на 73-ата Международна колоездачна обиколка на България от Сливен до Павел баня с дължина от 106,2 километра.

Халдиман пресече финалната линия с време от 2 часа, 14 минути и 24 секунди, като с такова време бе и основната група. Така колоездачите изминаха дистанцията със средна скорост над 50 км/ч.

Халдиман финишира пръв пред сградата на Община Павел баня, следван от италианеца Самуел Куаранта (Граняно) и французина Еван Жулиен (Мартик).

От българите най-предно класиране записа Койчо Шивиков от Поморие-Габрово, който се нареди 14-и с времето на победителя.

Жълтата фланелка остава у Михайло Столич. Националът на Сърбия завърши девети в днешния етап и запазва 6 секунди аванс пред Халдиман, който се изкачи до втората позиция в генералното класиране. Трети на десет секунди е италианецът Жозе Крешоли (Галина Екотек Лучини) на 10 секунди зад Столич.

От българите в най-добри позиции за атака на челните места преди заключителните два етапа са Борислав Хаджистоянов (Витоша), Радостин Златев (Левски) и Габриел Грозев (Поморие-Габрово).

Четвъртият етап от Обиколката утре е от Павел баня до Троян с дължина от 104,7километра, като в него колоездачите ще трябва да преминат и през Беклемето.

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