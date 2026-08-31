Теодор Христов: Искам Чико Кваси да каже, че е бил на 100% и въпреки това е загубил от мен

Теодор Христов се качва на ринга на GLORY тази събота (05.09). Негов съперник ще бъде шампионът на елитната кикбокс верига в полусредна категория Чико Кваси. Това ще бъде трета и решаваща битка помежду им.

Към момента резултатът между тях е 1-1. През февруари миналата година Кваси победи Христов със съдийско решение в 5-рундова битка за титлата. Те се срещнаха отново през декември. Тогава в турнир, който се проведе в една вечер българинът надделя с единодушно съдийско решение в първата му среща за вечерта. Това беше първо поражение за нидерландеца от четири години насам.

Сега възпитаникът на Делян Славов е амбициран да запише още по-впечатляваща победа и да се прибере във Варна с шампионска титла.

Трилогията между Христов и Кваси ще оглави бойната гала GLORY 109 в Ротердам. Планираната за пет рунда кикбокс битка ще бъде излъчвана в България в ефира на RING и VOYO.

Вижте цялото интервю с Христов, в което той споделя детайли около подготовката си и с каква нагласа влиза в най-важната битка в кариерат му досега:

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