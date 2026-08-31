Големият спорт напомня за себе си през септември

Отиде си лятото, идва есента, както се пее в една известна българска песен. Това е времето, в което започваме лека-полека да прибираме банските си, да оставяме настрана плажното масло и да се подготвяме ментално за приятни градски разходки, връщане към нормалното работно темпо и всичко онова, за което сякаш сме забравили през най-горещите месеци.

Есента обаче настъпва и с друго голямо предимство - още повече спортни събития, на които всеки един фен би могъл да се наслади. Разбира се - редом с хобита като спортните залози, за които най-подходящото място е българският топ букмейкър, известен като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан. Там вратите винаги са отворени за най-страстните почитатели на спорта, при това - 24 часа в денонощието.

Но какво по спортните арени предстои през месец септември?

Зрелището US Open вече стартира в Голямата ябълка

Още в края на август в Ню Йорк бе дадено начало на US Open - последният от четирите тенис турнира от Големия шлем. Тази година надпреварата ще продължи до 13 септември, а наградният ѝ фонд достига сумата от 108 милиона щатски долара.

Първите големи изненади на US Open вече са факт. Легендарният Новак Джокович отпадна шокиращо още в първи кръг, губейки срещата си срещу аржентинеца Мариано Навоне. Така за първи път от много време насам, Джокера ще изпадне и от Топ 10 на световния мъжки тенис.

В Ден №2 на турнира участието си стартира представителят на България Григор Димитров. Поне ще се отнася до основната схема, имайки предвид, че Григор изигра няколко успешни мача в квалификациите. Негов първи съперник ще бъде Алексей Попирин от Австралия, а балансът между двамата е изравнен - по две победи за всекиго.

Страстта на Формула 1 продължава да властва над Европа

Гастролът на Формула 1 в Европа продължава с бясно темпо и през септември. На 6 септември на култовата писта “Монца” ще се проведе Гран при на Италия, а седмица по-късно (13 септември) керванът на “кралските гонки” ще акостира и в Мадрид. Следва една седмица почивка, а на 26 септември феновете на Ф1 ще насочат поглед към състезанието в азербайджанската столица Баку.

Интригата за шампионската титла във Формула 1 остава сериозна. Лидерът Кими Антонели с Мерцедес е лидер във временното класиране при пилотите с 242 точки, но с по 183 точки следват Люис Хамилтън и Джордж Ръсел. Това обещава зрелищни битки до края на кампанията и непредвидим финал на 6 декември в Абу Даби.

Големият волейбол се завръща в София

Големият волейбол отново гостува в България, защото през септември страната ни е сред домакините на 34-то Европейско първенство за мъже, заедно с Румъния, Финландия и Италия.

Интересен факт е, че по този начин България се превърна в първата държава в Европа (заедно с Италия), домакинствала две поредни издания на ЕвроВолей. През 2023 година страната ни също бе домакин на надпреварата, редом с Италия, Израел и Северна Македония.

За домакин на мачовете в България бе избрана “Арена София”, където “лъвовете”, световни вицешампиони, ще приемат пред родна публика отборите на Северна Македония (9 септември), Португалия (11 септември), Украйна (12 септември) и Израел (14 септември). Също там са предвидени и срещи от директните елиминации, като надеждите са, че България ще продължи към тази фаза.

Дългоочакван старт на футболните евротурнири

Големият футбол също се завръща по европейските терени, защо стартират мачовете от основните фази на трите големи надпревари - Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите. Страхотната новина е, че този път България има не един, а двама представители в турнирите - ЦСКА в Лига на конференциите и Левски в Лига Европа.

През септември обаче “червените” няма да имат мачове в Европа, тъй като двубоите от Лига на конференциите стартират през октомври. Различно е обаче за Левски в Лига Европа, тъй като на 17 септември “сините” ще се изправят срещу австрийския Залцбург на националния стадион “Васил Левски”. Очакванията са за пълни трибуни и истински футболен празник.

Оставяйки българските евробойци настрана, с нетърпение се очаква и спектакълът в Шампионската лига. Първите мачове ще се изиграят още на 8 септември, като перлата в програмата за този ден е мачът между Реал Мадрид и Интер на “Сантяго Бернабеу”.

Лига на нациите също стартира отново

Националните селекционери също трябва да се подготвят за действие, защото на 24 септември се подновяват и мачовете от Лига на нациите на УЕФА.

Тук българските фенове веднага насочват вниманието си към датите 26 и 29 септември, когато момчетата на треньора Александър Димитров ще се изправят съответно срещу Люксембург и Естония. И двата мача на “лъвовете” са домакински и ще се проведат на ст. “Христо Ботев” в гр. Пловдив.

А големи дербита в Лига на нациите през септември също не липсват. На 24 септември Шави Ернандес ще дебютира като селекционер на Нидерландия срещу Германия, където пък своя дебют ще направи легендата Юрген Клоп. Същевременно на 29 септември новият световен шампион Испания ще посрещне Хърватия, като този мач също обещава немалко фойерверки.

Заключение

Септември със сигурност ще бъде изпълнен със стойностни спортни събития от различен тип. Футболът става все по-интересен, като Левски ще изиграе първия си мач от основната фаза на Лига Европа. В същото време столичната “Арена София” ще се превърне в истински котел от страст и емоции, защото българският национален отбор по волейбол ще бъде подкрепен на живо по време на тазгодишното Европейско първенство. Какво повече може да искат спортните фенове?

Топ букмейкърът на България напомня, че онлайн залозите са само за пълнолетни лица и че към тях винаги трябва да се подхожда максимално отговорно.

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