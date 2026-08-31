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Бахамец пробяга маратон на всеки континент

  • 31 авг 2026 | 16:26
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Бахамец пробяга маратон на всеки континент

Бахамецът Невил Уилсън успешно завърши маратон на всеки континент и е един от първите бегачи в света, пробягали всичките осем състезания от веригата "Абът Уърлд Маратон Мейджърс“.

Когато не се грижи за безопасното и ефективно движение на товари в мрежата на "Норфолк Саутърн“, Невил Уилсън често може да бъде видян да навърта километри с маратонките си.

Уилсън, който работи като генерален мениджър по операциите в железопътната компания "Норфолк Саутърн“ в Атланта, Джорджия, стана поредният бахамец, завършил маратон на всеки континент. За него това постижение започва като лично предизвикателство.

През годините хобито му да бяга на дълги разстояния го отвежда по целия свят и води до постижение, достигнато само от избрана група бегачи. Откакто "Клубът на седемте континента“ е създаден през 1995 г., едва 1316 души са постигнали този успех.

След като се занимава с лека атлетика в гимназията, Уилсън се откъсва от спорта за години, преди да се завърне чрез местни шосейни състезания. Бягане на 5 километра прераства в такова на 10 километра. След това идва ред на сериите "Трипъл Пийч“ в Атланта, първият му маратон и в крайна сметка много по-голяма цел: да завърши маратон на всеки континент.

"Почувствах, че това е интересно предизвикателство и чудесна възможност да изпитам както физическите, така и умствените си способности“, споделя Уилсън.

През последните няколко години това предизвикателство го отвежда до някои от най-разпознаваемите състезания и дестинации в света. Той е завършвал маратони в градове и държави по целия свят, но едно състезание се откроява от останалите – това в Антарктида.

За да стигне до Антарктида, се наложило да прекоси протока Дрейк с кораб, преди да се състезава при температури под нулата, силен снеговалеж и ледени условия. Не всеки, който е предприел пътуването, е успял да завърши трасето. Уилсън обаче го прави.

"Бях благословен да завърша трасето и да отметна тази задача“, казва Уилсън. "Антарктида е може би едно от последните недокоснати места. Красиво е.“

Сякаш завършването на маратон на всеки континент не е достатъчно, Уилсън наскоро добави още едно забележително постижение към биографията си. След като завърши маратона в Кейптаун по-рано тази година, той стана един от първите бегачи в света, пробягали всичките осем състезания от веригата "Абът Уърлд Маратон Мейджърс“.

Сериите включват маратони в Токио, Япония; Бостън, САЩ; Лондон, Англия; Берлин, Германия; Чикаго, САЩ; Ню Йорк, САЩ; Сидни, Австралия; и Кейптаун, Южна Африка. Уилсън е част от първата група бегачи, завършили сериите, след като Кейптаун беше добавен като осми "мейджър“.

Въпреки че постиженията са впечатляващи, Уилсън гледа на бягането не толкова като на медали и рекорди, а по-скоро като на преследване на лични цели. Със седем континента и 13 маратона зад гърба си, той има нова цел: да завърши маратон във всички 50 щата на Съединените американски щати (САЩ).

"Всъщност става въпрос за това да предизвиквам себе си и да имам нещо, към което да се стремя“, казва Уилсън.

От Атланта до Антарктида, Уилсън е отметнал една точка от списъка си с мечти и сега се стреми да продължи напред.

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