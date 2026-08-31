Предстои шестият специален лагер на SENSHI

Следващият лагер с покани на SENSHI ще се проведе от 14 до 18 октомври 2026 г. във Варна и ще събере опитни бойци за няколко дни интензивна професионална подготовка.

За шестото издание на специалния лагер SENSHI търси мъже над 18 г., опитни бойци в категориите 85 кг, 95 кг и над 95 кг, които имат амбицията и потенциала да направят следващата стъпка в професионалната си кариера.

Избраните бойци ще имат възможността да тренират под ръководството на две от най-големите имена в историята на кикбокса — нидерландските бойни величия Семи Шилт и Ернесто Хуст.

По време на лагера участниците ще работят върху своята техника, тактика, физическа подготовка и цялостна подготовка за битка, като същевременно ще бъдат внимателно наблюдавани от екипа на SENSHI. Тренировките ще се провеждат в SENSHI GYM по стриктен график.

Шестият лагер с покани на SENSHI също така е и голяма възможност за бойците да покажат своите умения, опит и потенциал за бъдещо участие в събитията на SENSHI. Участието в лагера е след предварителна селекция от страна на организаторите. Подаването на заявка не гарантира получаването на покана за лагера или участие в бойна галавечер на SENSHI.

Ако сте опитен професионален боец в категория 85 кг, 95 кг или 95+ кг и вярвате, че имате необходимите качества, за да се качите на ринга на SENSHI, подайте своята заявка до 15 септември.

Местата в лагера са ограничени.

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