Софийският маратон ще предложи и щафетна дисциплина тази година

Wizz Air Sofia Marathon 2026 – най-мащабното спортно събитие в страната, което ще се проведе на 10 и 11 октомври, ще предложи нова дисциплина на участниците. Въвежда се изцяло новата щафетна дисциплина HONOR Together Relay Run (2 х 21 км), която за първи път в историята на маратона ще даде възможност на участниците да разделят класическата маратонска дистанция наполовина и да преминат през предизвикателството в отбор от двама.

Тазгодишното издание се подготвя за рекордните 11 000 бегачи от цял свят (надграждайки рекорда от над 8000 участници от 66 държави през 2025 г.).

За първи път в историята на Софийския маратон бегачите ще могат да се състезават в отбор от двама, разделяйки класическата маратонска дистанция от 42 км поравно (2 х 21 км). Щафетното бягане е перфектната възможност за споделяне на емоцията от състезанието с приятел, колега или близък човек, както и за всички атлети, които все още не са готови да преминат на най-високото ниво – пълния маратон от 42 км.

Трасето на щафетното бягане ще предложи уникално изживяване за участниците, преминавайки през някои от най-емблематичните архитектурни и исторически забележителности на София. То е чудесен начин да опознаете и да се влюбите наново в столицата. Маршрутът стартира и финишира пред Националната художествена галерия на пл. „Княз Александър I“, като по трасето бегачите ще преминат покрай ключови забележителности като катедралата „Св. Александър Невски“, Народното събрание, пл. „Паметник Васил Левски“, Ларгото, пл. „Лъвов мост“ и др.

Програмата на Wizz Air Sofia Marathon тази година ще предложи общо пет дисциплини, разпределени в два дни. Масовото бягане на 5 км и стартът на 10 км са на 10 октомври, а полумаратонът (21 км), класическият маратон (42 км) и новата щафета (2 х 21 км) ще бъдат на 11 октомври. Регистрацията за петте дисциплини е отворена на официалния сайт до 20 септември с атрактивни отстъпки за групи.

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Снимки: Sportal.bg