Нови успехи за българските национали по калистеника и стрийт фитнес на Световното в Рига

Световна титла, купа за абсолютен световен шампион, сребърен медал и още шест класирания сред първите осем в света извоюваха българските национали по калистеника и стрийт фитнес на Световното първенство, което се проведе в Рига, Латвия. Най-големият успех за България постигна Стоян Банов, който спечели световната титла в дисциплината „Сила“ в категория 80 килограма и извоюва купата за абсолютен световен шампион при мъжете.

Андрей Андреев също се представи отлично, като спечели сребърен медал в дисциплината „Сила“ при мъжете в категория над 90 килограма.

Сред най-добрите в света се наредиха още:

Илиян Феодоров – 4-то място, „Свободен стил“ – мъже, над 90 кг;

Дая Тодорова – 5-то място на финала, „Издръжливост“ – жени, абсолютна категория;

Атанас Атанасов – 5-то място, „Сила“ – мъже, над 90 кг;

Симеон Михайлов – 6-то място на финала, „Издръжливост“ – мъже, над 80 кг;

Елена Любенова – 7-мо място, „Сила“ – жени, абсолютна категория;

Павлин Деспотов – 8-мо място, „Сила“ – мъже, ветерани, абсолютна категория.

В Рига България беше представена от 11 състезатели – Кристиан Първанов, Симеон Михайлов, Стоян Банов, Илиян Феодоров, Георги Димитров, Елена Любенова, Атанас Атанасов, Дая Тодорова, Андрей Андреев, Александър Александров и Павлин Деспотов.

В Световното първенство участваха 214 състезатели от 52 държави, които се състезаваха в трите основни дисциплини – свободен стил, сила и издръжливост.

Калистениката и стрийт фитнесът са най-новото направление в структурата на Българската федерация по гимнастика. За развитието му отговарят членът на Управителния съвет на БФГ Цветан Георгиев и легендата на българската и световната гимнастика Йордан Йовчев.

Успехът в Рига идва година след Световното първенство през 2025 г. в София, където България също записа силно представяне. Пред родна публика Жасмина Свиленова спечели световната титла, превръщайки се в една от водещите български състезателки в този спорт.

Следващото важно състезание за българските представители е финалът на Националния шампионат по калистеника и стрийт фитнес на 19 септември в Северен парк в София, който ще се проведе в рамките на инициативата „София – европейска столица на спорта“.

Националният шампионат ще бъде част от селекцията и подготовката на състезателите за Световното първенство през 2027 г., което отново ще се проведе в Рига.

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