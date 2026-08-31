Австралийската баскетболна лига обмисля въвеждането на забивка за три точки и други иновативни правила

Националната баскетболна лига (НБЛ) на Австралия проучва възможността за промени в правилата, които биха въвели стрелба за четири точки от центъра, прекъсвания, свикани само от играчи, и забивки, носещи три точки. За момента обаче все още не е подадено официално предложение до ФИБА за тези интригуващи модификации в баскетбола.

Според Майкъл Рандъл и Мат Лог от „КОУД Спортс“, ръководителите на австралийската лига са обсъждали тези иновативни правила с цел да повишат атрактивността на играта и да привлекат нови фенове.

Първоначалното намерение на НБЛ е било да тества новите правила по време на предсезонния турнир „НБЛ Блиц“ в град Бендиго. Времето обаче не е достигнало за получаване на официално одобрение от ФИБА.

Въпреки че от „Баскетбол Австралия“ първоначално са подкрепили концепциите, всяко официално изпробване на правила по време на мач изисква разрешение от световния ръководен орган на баскетбола. Ръководството на лигата планира скоро отново да представи и защити идеите си.

Освен забивката за три точки, НБЛ разглежда и възможността за присъждане на четири точки за успешни изстрели от логото в центъра на игрището, както и въвеждането на прекъсвания, които могат да бъдат поискани само от играчи.

Прекъсването, свикано от играч, което вече се прилага в първенството на Нова Зеландия, би позволило на състезател, владеещ топката, да поиска 30-секунден таймаут, в който участват само съотборниците му на терена. Треньорите и резервните играчи не биха имали право да се намесват, не биха могли да се извършват смени, а такова прекъсване не би могло да бъде поискано веднага след отборен таймаут.

Ако предложението бъде подадено и одобрено от ФИБА, едно, две или и трите правила могат да бъдат въведени още през предстоящия редовен сезон на НБЛ през септември.

Към момента нито една професионална лига не присъжда три точки за стандартна забивка, но няколко известни първенства вече имат стрелба за четири точки, като най-известният пример е Филипинската баскетболна асоциация (ПБА).

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