Локо Пловдив обяви състава си за сезон 2026/27

Локомотив Пловдив обяви официално състава си за сезон 2026/27. От клуба разясняват и защо американският гард Остин Патерсън няма да се присъедини към "черно-белите".

"През новия сезон черно-белите ще съчетаят участието си в българското първенство с историческия си дебют в FIBA Europe Cup, където тимът ще се включи директно в основната фаза на турнира.

Първият нов играч, привлечен от клуба за новия сезон, беше американският гард Остин Патерсън. Вечерта преди планираното му пътуване до България Патерсън информира клуба за решението си да сложи край на състезателната си кариера. Поради това той няма да се присъедини към състава и няма да бъде част от отбора на Локомотив през сезон 2026/27.

Клубът уважава решението на Патерсън и му пожелава успех в следващия етап от професионалния му път.

Сезон 2026/27 поставя нови цели пред Локомотив – втори сезон в българския елит и първо участие в европейски клубен турнир.

Един отбор! Един Локомотив!

Битка докрай!", написаха "смърфовете" на официалната си страница във Фейсбук.

Съставът на Локомотив за сезон 2026/27:

№0 – Девърл Рамзи

№1 – Михаил Молдов

№5 – Сайкуон Джеймисън

№6 – Преслав Дурев

№7 – Илиян Илиев

№9 – Томислав Минков

№11 – Евгени Хаджирусев

№15 – Мирослав Лилов

№16 – Георги Кендеров (капитан)

№21 – Йоанис Кикрилис

№23 – Айзея Томпсън

№34 – Джомару Браун

№99 – Кръстан Кръстанов

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Снимки: Sportal.bg