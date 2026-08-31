Оспорвани изпитания и силни емоции на XXII Републикански турнир по конен спорт в Екопарк Варна

На 30 август 2026 г. Университетска ботаническа градина – Екопарк Варна беше домакин на XXII Републикански турнир по конен спорт за Купата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Традиционната надпревара събра състезатели от водещи клубове в страната в шест изпитания.

Победители в отделните дисциплини станаха:

Паркур за дами до 100 см: Ева Тихолова с кон Сливен, СККС „Варна“;

Паркур по хронометър до 105 см: Трифон Трифонов с кон Зумра, ККС „Албена“, и Боян Цанев с кон Аспарухка Атанасова, ККС „Сливнишки герой“;

Паркур в две фази до 110 см: Боян Цанев с кон Аспарухка Атанасова;

Паркур с нарастваща трудност до 130 см с жокер: Добромир Петров с кон Инстанбул, ККС „Албена“;

Надскачане на троен бариер: Добромир Петров с кон Инстанбул, ККС „Албена“, и Даяна Петкова с кон Ароу, ККС „Истър“.

Кулминацията на турнира беше зрелищното надскачане на троен бариер, в което Добромир Петров и Даяна Петкова си поделиха победата след впечатляващо представяне.

Спортната програма беше допълнена от музикални изпълнения на Музикална школа „Моника Ла Ре Ми“, барбекю зона и езда на манеж с инструктор, които превърнаха турнира в празник за цялото семейство.

Организатори са Университетска ботаническа градина – Екопарк Варна и СККС „Варна“, съвместно с Българската федерация по конен спорт.

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