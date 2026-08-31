МОК следи ситуацията с Полския олимпийски комитет и е ангажиран да защитава интересите на олимпийското движение в страната

Международният олимпийски комитет (МОК) следи ситуацията с Полския олимпийски комитет и е ангажиран да защитава интересите на олимпийското движение в страната, обявиха от пресслужбата на МОК пред ТАСС. По-рано порталът Onet съобщи, че полските спортисти може да бъдат лишени от правото да участват в Олимпийските игри поради ареста на ръководителя на Полския олимпийски комитет Радослав Пешевич. Това ще се случи, ако Пешевич не напусне поста си.

“МОК е във връзка с Националния олимпийски комитет, за да получи допълнителна информация за настоящата ситуация и ще продължи да следи отблизо следващите му стъпки, стремейки се да защити НОК като институция и да отстоява интересите на олимпийското движение в страната“, се казва в изявлението на олимпийската централа.

Според полската прокуратура, Пешевич е обвинен в две престъпления: лобиране за интересите на Zondacrypto в Службата за защита на конкуренцията и потребителите в замяна на часовник на стойност 170 000 злоти (46 000 долара) и използване на връзките си в компанията за теглене на приблизително 200 000 евро от криптовалутни сметки преди фалита ѝ през април 2026 година. Пешевич не се призна за виновен по обвиненията. Той е изправен пред до осем години затвор.

Ръководителят на Полския олимпийски комитет беше арестуван на 27 август във Варшава. През април 2026-а полските прокурори започнаха наказателно разследване срещу Zondacrypto за измама и пране на пари, включващи 350 милиона злоти (95 милиона долара).

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