Бразилка с впечатляваща визитка избра Бяла

Бразилка с впечатляваща визитка се включи в първия тренировъчен лагер на женския хандбален отбор на Бяла. Тя се казва Жаклин Анастасио.Жаклин и е състезателка с богат опит в европейския и световния хандбал.

С националния отбор на Бразилия е участвала на Световното първенство за жени през 2009 година в Китай и на първенството през 2019 година в Япония, а през 2012 година играе на Олимпийските игри в Лондон. Два пъти е шампион на Южна Америка. Общо за националния отбор е изиграла 93 мача и е отбелязала 159 гола.

Играла е във всички евротурнири – Шампионска лига, Лига Европа и ЕХФ Европейска купа. В Европа е играла 20 година в следните отбори - Рокаса Гранд Канария (Испания), Динамо Волгоград (Русия), Гьовик (Норвегия), Беттингхайм (Германия), Макаби (Израел), Магура Циснадие (Румъния), Шиофик (Унгария), Рингкьобинг (Дания), Кастамоно (Турция), Люблин (Полша).

Играла е в 11 национални първенства, включително и Бразилия, като от всички топ лиги няма участие само във Франция. Жаклин Анастасио идва у нас заедно със приятеля си българин - състезателя по ръгби Смилко Дебренлиев.

Играе на позиция ляв гард.

“Тя бе приета много добре от отбора и се понрави на всички с непринудения си весел нрав. Очакваме малките ни хандбалистки да научат много неща от врялата по хандбалните терени по света Жаклин.

Добре дошла, Анастасио, вече си бяла тигрица. Веднъж бяла тигрица, за цял живот бяла тигрица. Пожелаваме ти да оставиш следа в българския хандбал. Със сигурност ще получиш подкрепа от нашата прекрасна публика. Заедно сме силни”, написаха от ръководството на Бяля на клубната страница във Фейсбук.

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