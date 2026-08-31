Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Бразилка с впечатляваща визитка избра Бяла

Бразилка с впечатляваща визитка избра Бяла

  • 31 авг 2026 | 09:55
  • 134
  • 0
Бразилка с впечатляваща визитка избра Бяла

Бразилка с впечатляваща визитка се включи в първия тренировъчен лагер на женския хандбален отбор на Бяла. Тя се казва Жаклин Анастасио.Жаклин и е състезателка с богат опит в европейския и световния хандбал.

С националния отбор на Бразилия е участвала на Световното първенство за жени през 2009 година в Китай и на първенството през 2019 година в Япония, а през 2012 година играе на Олимпийските игри в Лондон. Два пъти е шампион на Южна Америка. Общо за националния отбор е изиграла 93 мача и е отбелязала 159 гола.

Играла е във всички евротурнири – Шампионска лига, Лига Европа и ЕХФ Европейска купа. В Европа е играла 20 година в следните отбори - Рокаса Гранд Канария (Испания), Динамо Волгоград (Русия), Гьовик (Норвегия), Беттингхайм (Германия), Макаби (Израел), Магура Циснадие (Румъния), Шиофик (Унгария), Рингкьобинг (Дания), Кастамоно (Турция), Люблин (Полша).

Играла е в 11 национални първенства, включително и Бразилия, като от всички топ лиги няма участие само във Франция. Жаклин Анастасио идва у нас заедно със приятеля си българин - състезателя по ръгби Смилко Дебренлиев.

Играе на позиция ляв гард.

“Тя бе приета много добре от отбора и се понрави на всички с непринудения си весел нрав. Очакваме малките ни хандбалистки да научат много неща от врялата по хандбалните терени по света Жаклин.

Добре дошла, Анастасио, вече си бяла тигрица. Веднъж бяла тигрица, за цял живот бяла тигрица. Пожелаваме ти да оставиш следа в българския хандбал. Със сигурност ще получиш подкрепа от нашата прекрасна публика. Заедно сме силни”, написаха от ръководството на Бяля на клубната страница във Фейсбук.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Енрик Мас спечелия планинския девети етап от колоездачната Обиколка на Испания

Енрик Мас спечелия планинския девети етап от колоездачната Обиколка на Испания

  • 30 авг 2026 | 19:45
  • 1583
  • 0
Поляк спечели втория етап от колоездачната Обиколка на България

Поляк спечели втория етап от колоездачната Обиколка на България

  • 30 авг 2026 | 19:00
  • 1168
  • 0
Шампионът Бяла договори контроли срещу сръбския Напредак, смени съперник в Румъния

Шампионът Бяла договори контроли срещу сръбския Напредак, смени съперник в Румъния

  • 30 авг 2026 | 18:52
  • 1459
  • 0
Тадей Погачар показа снимка от болницата

Тадей Погачар показа снимка от болницата

  • 30 авг 2026 | 17:24
  • 2282
  • 0
Състезател по триатлон оцеля след атака на алигатор, използвайки брутален трик

Състезател по триатлон оцеля след атака на алигатор, използвайки брутален трик

  • 30 авг 2026 | 14:57
  • 5158
  • 1
Да те глобят, защото си показал уважение към катастрофиралия шампион

Да те глобят, защото си показал уважение към катастрофиралия шампион

  • 30 авг 2026 | 09:54
  • 1718
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ефектни голове и “тики-така”: ЦСКА показа класа, притисна лидерите Левски и Лудогорец

Ефектни голове и “тики-така”: ЦСКА показа класа, притисна лидерите Левски и Лудогорец

  • 30 авг 2026 | 23:10
  • 108484
  • 437
Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

  • 30 авг 2026 | 20:55
  • 135961
  • 395
Григор Димитров стартира участието си на US Open

Григор Димитров стартира участието си на US Open

  • 31 авг 2026 | 07:56
  • 6357
  • 10
България излиза срещу Италия в 1/8-финал на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Италия в 1/8-финал на ЕвроВолей 2026

  • 31 авг 2026 | 07:01
  • 6090
  • 2
Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

  • 31 авг 2026 | 07:09
  • 10941
  • 13
Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

  • 30 авг 2026 | 20:52
  • 63878
  • 114