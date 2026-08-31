Атлетик Билбао нокаутира за две минути Селта с красиви попадения за първа победа при Терзич

Атлетик Билбао записа първата си победа за сезона, след като победи с 2:0 като гост Селта във Виго в мач от 3-тия кръг на Ла Лига. Успехът за баските дойде след хубави попадения на Алекс Беренгер (20‘) и Роберт Наваро (22‘), дошли в рамките само на две минути през първата част.
Така новият наставник на Атлетик Един Терзич, в чийто щаб е и българинът Петър Гайдаров, записа първи три точки за новия си отбор. Селта пък остава само с един пункт дотук.
Първата чиста ситуация в мача бе за Атлетик Билбао, като в 19-ата минута след корнер топката бе засечена от Аймерик Лапорт, но той с глава я прати в аут. Няколко минути по-късно обаче баските включиха на високи обороти. В 20-ата минута Алекс Беренгер се впусна в индивидуален рейд и с красив изстрел „препарира“ стража на домакините Йонуц Раду – 0:1.
Само две минути по-късни триходова комбинация между Иняки Уилямс, Иниго Руис де Галарета и Роберт Наваро изведе последния сам срещу стража на Селта и второто попадение бе факт – 0:2 за Атлетик. Баските продължиха да доминират и в 35-ата минута Иняки стреля опасно, но в тялото на Раду. Селта пък се отчете с удар в напречната греда след изстрел с глава на Феран Жутгла.
Втората част предложи доста по-малко интересни ситуации. По един пропуск направиха Карл Старфелт от Селта и Ойхан Сансет от гостите, а появилите се на терена Яго Аспас за галисийци и Нико Уилямс за баските също не можаха да намерят завършващия си удар.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago