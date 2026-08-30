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Американски гард подсили Локо Пловдив

  • 30 авг 2026 | 20:28
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Американски гард подсили Локо Пловдив

Локомотив Пловдив привлече американския гард Джомару Браун, съобщиха от клуба.

“Джомару Браун е новото попълнение на Локомотив.

БК Локомотив Пловдив привлече американския гард Джомару Браун, който ще бъде част от състава на клуба през сезон 2026/27.

Роденият на 7 юни 1999 г. баскетболист е висок 188 см и играе на позициите плеймейкър и атакуващ гард. Браун пристига в Пловдив с опит от европейския и международния баскетбол.

През сезон 2025/26 Браун защитава цветовете на Brussels Basketball в BNXT League, записвайки средно 12.7 точки, 2.3 борби, 1.7 асистенции и 1.8 откраднати топки в 18 мача. Той реализира 46.7% от стрелбите си от игра, 37.7% от тройката и 84.7% от наказателната линия.

Професионалният път на Браун преминава още през първенствата на Кувейт и Сирия. На колежанско ниво той представя Eastern Kentucky и Coastal Carolina в NCAA Division I.

През сезон 2026/27 Джомару Браун ще защитава цветовете на Локомотив в българското първенство и в груповата фаза на FIBA Europe Cup.

Добре дошъл в черно-бялото семейство, Джомару!”, написаха “смърфовете” на официалната си страница във Фейсбук.

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Снимки: Imago

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