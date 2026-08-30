Енрик Мас спечелия планинския девети етап от колоездачната Обиколка на Испания

Испанецът Енрик Мас – в първия ден като водач в главното индивидуално класиране, направи късна атака по височините на Алдо де Айтана и тя му донесе успеха в деветия планински етап от колоездачната Обиколка на Испания. Състезателят на тима на Мовистар се възползва от падането и отпадането на словенския лидер Тадей Погачар и вчера излезе начело, а днес увеличи преднината си.

Втори се нареди днес шотландецът Оскар Онли, който следваше единствен Мас, но в последния километър не успя да издържи атаката. Словенецът Примож Роглич, който е 2-и в генералното класиране, днес завърши на 3-ата позиция. Времето на победителя днес е 5 часа, 10 минути и 40 секунди, със същото време е и Онли, а Роглич приключи на 12 секунди.

Мас води в общото класиране с време от 28 часа, 34 минути и 3 секунди, следван на 1:18 минути от Роглич, а третият Феликс Гал (Австрия) е на 1:34 минути.

Без съмнение в най-тежкия етап до момента колоездачът от Шотландия показа невероятно израстване, а и успя да овладее ключовите ускорения, докато претендентите си разменяха удари на старта. Резултатът му днес го издигна на 4-о място в генералното класиране на 2:20 минути зад лидера и на 41 секунди зад подиума.

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Снимки: Imago