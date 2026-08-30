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Българските състезатели спечелиха пет медала на турнира по таекуондо Рига Open 2026 с ранг G1

  • 30 авг 2026 | 19:27
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Българските състезатели спечелиха пет медала на турнира по таекуондо Рига Open 2026 с ранг G1

Българските състезатели завоюваха два златни, един сребърен и два бронзови медала на турнира по таекуондо Riga Open 2026 с ранг G1.  При жените в категория 49 килограма Александра Георгиева спечели златното отличие, а Теодора Маринова взе бронз.

Георгиева триумфира след категоричен успех на финала срещу Михаела Николета Клаудия Баян от Румъния. Българката спечели първия рунд с 10:0 точки, а във втория румънката се отказа. По пътя към титлата Георгиева надделя над украинката Златослава Волосенко и полякинята Виктория Байер с по 2:0 рунда.

Маринова също направи силно представяне в категорията. В четвъртфиналите тя се наложи над Анастасия Волосенко от Украйна с 2:1 рунда, а на полуфинала отстъпи пред Михаела Николета Клаудия Баян с 0:2. Румънката по-късно загуби финала именно от Александра Георгиева.

При жените в категория 57 килограма Станислава Костадинова отпадна в първия кръг след загуба с 0:2 рунда от украинката Даря Костеневич.

При мъжете в категория 87 килограма Анди Владимиров донесе второто злато за България. На финала националът победи германеца Винсент Хьорман с 2:0. Преди това Владимиров се наложи над Андреас Теохарос от Кипър и Йонас Петерсен от Дания, също с по 2:0 рунда.

Станислав Митков завоюва сребърен медал в категория 63 килограма. Българинът достигна до финала след победи над Артьом Кузнецов от Украйна и Петрус Саркал от Гърция, и двете с 2:0 рунда. В битката за титлата той отстъпи пред представителя на Германия Фейяз Гюмюш с 0:2 рунда.

Другият бронз е за натурализирания иранец Омид Хосейни в категория 80 килограма. Той записа две победи - над Райън Доли от Ирландия и Тим Олдинг от Швеция, с по 2:0 рунда, но на полуфинала загуби от Евангелос Хараламбус от Кипър с 1:2 рунда.

Без отличие остана Стефан Стаменов в категория 74 килограма. Българинът загуби първата си среща от Александър Хакобян Варданян от Испания с 1:2 рунда.

Заради контузия в турнира не успя да участва и един от най-добрите състезатели Християн Георгиев, чието отсъствие беше сериозна загуба за българския състав.

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