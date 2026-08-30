Николай Кауфман, Антония Георгиева, Ангел Дарандашев и Памела Ени са първите победители на Бели Искър Рън

Първото издание на Бели Искър Рън, част от веригата Рън България, се проведе на 30 август. Старт-финалът на дистанциите от 5 км, 16 км и масовия старт на 1.2 км бяха на стадиона на Бели Искър, а над 100 участници бягаха в трите състезания. Николай Кауфман (Етър Академик – Велико Търново) триумфира на 16 км с 55:29 мин и изпревари значително шампиона на България на маратон и полумаратон за тази година – Исмаил Сенанджи (Евър – Варна) – 59:13. Трето място бе за бившия национален шампион на маратон Мирослав Спасов (Атлет – Мездра) – 1:02:07.

На дългата дистанция при жените Антония Георгиева (Академията) надбяга Надежда Ангелова (Жулистан) с почти две минути. Двете специалисти в ултра дистанциите записаха времена съответно – 1:10:01 и 1:11:59. Седемкратната победителка в Софийския маратон Милка Михайлова (Дунав – Русе) показа, че няма умора след участието й на Земен рън предишната седмица и зае третото място с 1:17:14.

Двамата от националните ни състезатели при юношите и девойките спечелиха на 5 км.

Ангел Дарандашев (Атлетик – Луковит) измина дистанцията за 16:59. Негови подгласници бяха Радостин Владов (Пазарджик) – 17:22 и Владимир Кръстев (Самоковски пенюги) – 17:50.

Памела Ени (Локомотив – Дряново) е шампионка при жените с 21:26. Перничанките от клуб „Милка Михайлова“ Йоана Йорданова и Валена Георгиева бяха съответно втора и трета с 22:11 и 22:25. На тази дистанция се включиха и деца на четири и пет години, които преодоляха разстоянието за по-малко от 1 час, а седемгодишният Павел Радев (Рейс тайминг БГ) пробяга 5 км за 30:39.

В масовия старт се включиха десетки деца, родители, секретарят на община Станислава Цветкова, кметът на село Бели Искър Благовест Бичаков и началникът на отдел „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Даниела Трохарова. Най-бърза на тази дистанция бе Петра Антонова (СК Юниверсал – София), а всички финиширали участници получиха медали, сертификати и грамоти.

Снимки: Ивайло Дончев/БФЛА

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