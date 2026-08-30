Поляк спечели втория етап от колоездачната Обиколка на България

Полякът Ксавиер Гарнек спечели втория етап на 73-ата Международна колоездачна обиколка на България от Бургас до Сливен с дължина 105,5 километра. Той финишира пръв пред сградата на Община Сливен в масов спринт, следван от Михайло Столич (Сърбия) и Рафаеле Венери (Италия).

Българинът Йордан Петров от Хемус-1896 завърши на престижното пето място в етапа.

Михайло Столич запазва жълтата фланелка и лидерството в генералното класиране. Той продължава да бъде лидер и в класирането за най-добър млад състезател, а бялата фланелка ще бъде носена по заместване от Рикардо Биондани. Лилавата фланелка на Българския спортен тотализатор за активност преминава Яри Страверс (Нидерландия) от Universe Cycling Team.

Утре предстои третия етап от Сливен до Павел баня с дължина 106.2 километра.

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