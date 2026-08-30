Ивайло Иванов завърши на седмо място на турнира от Големия шлем по джудо в Лозана

Националът Ивайло Иванов завърши на седмо място на турнира от Големия шлем по джудо в Лозана (Швейцария). Българинът стигна до репешажите в категория до 90 килограма, в която записа три победи и две поражение. Иванов стартира с успех над унгареца Петер Шафран с "ипон", след което надделя над Михаил Латисев (Молдова) с "вадзари" и над Лачлан Мурхед (Великобритания) с "вадзари". В четвъртия си двубой националът отстъпи пред Умар Бозоров (Узбекистан), а на репешажите загуби от французина Максим-Гаел Нгаяп Амбу, отборен олимпийски шампион и бронзов медалист в индивидуалното състезание на Игрите в Париж 2024.

В същата категория Мариян Палев се наложи с "вадзари" над американеца Александър Кнауф, но във втория си мач беше надигран с "ипон" от руснака Егор Андони.

При до 100 кг Борис Георгиев спечели срещу Кайл Рейес (Канада) с "вадзари), но след това загуби от бразилеца Леонардо Гонсалвеш с "ипон".

На турнира ще стартираха 515 състезатели от 77 държави. България беше представена от девет джудисти.

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