Тадей Погачар показа снимка от болницата

Пeткратният победител в колоездачното състезание Тур дьо Франс Тадей Погачар публикува снимка от болницата с шина за врата и превръзки на ръката и лицето си в неделя, ден след като катастрофира от испанската Вуелта. Публикацията като стори в профилната снимка в Instagram беше придружена от песента на Bee Gees "Stayin' Alive".

Предварителните очаквания бяха Погачар да се подложи на операция, след като се претърколи през глава над кормилото при плашеща катастрофа, която го принуди да се оттегли от Вуелтата. Той получи сътресение на мозъка и счупи две кости, след като изглеждаше, че губи контрол, когато камък се търкулна по пътя. Падането стана на 30-ина километра преди финала и повлече още състезатели, които бяха около него.

Словенецът от UAE Team Emirates имаше голяма преднина и беше голям фаворит за спечелване на титлата, за да завърши хеттрик в трите Гранд Тура в колоезденето. Ясно е обаче, че няма да стане през сезон 2026.

Това беше 10-ият Гранд Тур за Погачар и първият, който някога е изоставил поради каквито и да е причини. Също така никога не е завършвал по-ниско от трето място.

Триседмичната Вуелта завършва в Гранада на 13 септември. Деветият етап се провежда в момента.

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