Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Коди Милър-Макинтайър с неофициален дебют за Олимпиакос пред погледа на Янис Адетокунбо

Коди Милър-Макинтайър с неофициален дебют за Олимпиакос пред погледа на Янис Адетокунбо

  • 30 авг 2026 | 15:52
  • 398
  • 0
Коди Милър-Макинтайър с неофициален дебют за Олимпиакос пред погледа на Янис Адетокунбо

В първата си неофициална контрола за сезона Олимпиакос се изправи срещу Промитеас, давайки възможност на играчите на Йоргос Барцокас да "раздвижат" след първата седмица от подготовката си. Приятелският мач се проведе в новата тренировъчна база на отбора и завърши при резултат 77:63 (23:20, 56:36, 77:63) след изиграни три части.

За "червено-белите", които бяха с непълен състав поради отсъствието на десет национални състезатели, играха също Папас, Димитрис Клонарас и Брайънт Дънстън. Те помагат на европейските шампиони в началния етап от подготовката за новия сезон. В контролата участие взе и младият Спирос Папайоану, шампион на Гърция с юношеския отбор.

Новото попълнение на Олимпиакос - българският национален гард Коди Милър-Макинтайър, направи неофициален дебют за шампиона в Евролигата, започвайки в стартовата петица. Той реализира 8 точки.

Приятелската среща беше наблюдавана и от Антонис Караянидис, който за кратко прекъсна ангажиментите си с националния отбор. В новата тренировъчна база на гранда от Пирея присъства и суперзвездата от НБА Янис Адетокунбо със семейството си. Един от братята на Янис - Алекс, е част от състава на Промитеас.

Олимпиакос: Папас 18, Милър-Макинтайър 8, Уорд 14, Хол 13, Дънстън 8, Джоунс 4, Плотас 7, Бурнелес 3, Клонарас 2, Папайоану.

Снимки: Olympiacos B.C./Facebook

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Дубай в центъра на скандал в Евролигата, започва дисциплинарна процедура заради съотборник на Везенков

Дубай в центъра на скандал в Евролигата, започва дисциплинарна процедура заради съотборник на Везенков

  • 29 авг 2026 | 15:28
  • 1425
  • 0
Треньорът на Партизан за Джабари Паркър: Добро момче е, но правим отбор без него

Треньорът на Партизан за Джабари Паркър: Добро момче е, но правим отбор без него

  • 29 авг 2026 | 10:30
  • 2891
  • 0
Олимпиакос с остра атака срещу бившия си играч Мустафа Фал

Олимпиакос с остра атака срещу бившия си играч Мустафа Фал

  • 28 авг 2026 | 20:15
  • 1894
  • 0
Реал Мадрид подписа с двукратен шампион в НБА

Реал Мадрид подписа с двукратен шампион в НБА

  • 28 авг 2026 | 18:10
  • 1991
  • 0
Испанска доминация край страничната линия в Евролигата: Седем треньори ще водят отбори в турнира

Испанска доминация край страничната линия в Евролигата: Седем треньори ще водят отбори в турнира

  • 28 авг 2026 | 17:36
  • 1353
  • 0
Апоел Тел Авив обяви важна промяна

Апоел Тел Авив обяви важна промяна

  • 28 авг 2026 | 12:18
  • 1971
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Челси 3:1 Брайтън, Ялкуйе върна един гол за гостите

Челси 3:1 Брайтън, Ялкуйе върна един гол за гостите

  • 30 авг 2026 | 15:06
  • 5732
  • 11
Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"

Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"

  • 30 авг 2026 | 07:24
  • 17837
  • 98
ЦСКА ще надига глава срещу коравите "моряци"

ЦСКА ще надига глава срещу коравите "моряци"

  • 30 авг 2026 | 07:44
  • 9828
  • 56
Изненада: Барселона се разбра с Арсенал за Габриел Жезус

Изненада: Барселона се разбра с Арсенал за Габриел Жезус

  • 30 авг 2026 | 15:58
  • 6372
  • 10
Веласкес определи групата на Левски за мача с Ботев

Веласкес определи групата на Левски за мача с Ботев

  • 30 авг 2026 | 13:10
  • 9411
  • 8
Янев определи групата за мача с Черно море

Янев определи групата за мача с Черно море

  • 30 авг 2026 | 15:40
  • 2367
  • 1