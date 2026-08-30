Коди Милър-Макинтайър с неофициален дебют за Олимпиакос пред погледа на Янис Адетокунбо

В първата си неофициална контрола за сезона Олимпиакос се изправи срещу Промитеас, давайки възможност на играчите на Йоргос Барцокас да "раздвижат" след първата седмица от подготовката си. Приятелският мач се проведе в новата тренировъчна база на отбора и завърши при резултат 77:63 (23:20, 56:36, 77:63) след изиграни три части.

За "червено-белите", които бяха с непълен състав поради отсъствието на десет национални състезатели, играха също Папас, Димитрис Клонарас и Брайънт Дънстън. Те помагат на европейските шампиони в началния етап от подготовката за новия сезон. В контролата участие взе и младият Спирос Папайоану, шампион на Гърция с юношеския отбор.

Новото попълнение на Олимпиакос - българският национален гард Коди Милър-Макинтайър, направи неофициален дебют за шампиона в Евролигата, започвайки в стартовата петица. Той реализира 8 точки.

Приятелската среща беше наблюдавана и от Антонис Караянидис, който за кратко прекъсна ангажиментите си с националния отбор. В новата тренировъчна база на гранда от Пирея присъства и суперзвездата от НБА Янис Адетокунбо със семейството си. Един от братята на Янис - Алекс, е част от състава на Промитеас.

Олимпиакос: Папас 18, Милър-Макинтайър 8, Уорд 14, Хол 13, Дънстън 8, Джоунс 4, Плотас 7, Бурнелес 3, Клонарас 2, Папайоану.

Снимки: Olympiacos B.C./Facebook

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