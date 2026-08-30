Кимия Ализаде се завърна в игра на Световното

Българските представителки заеха две пети и едно девето място на Световното открито първенство за жени, което се провежда в Тайюан, Китай.

След близо една година лечение от контузия, бронзовата медалистка от Игрите в Париж 2024 Кимия Ализаде отново се включи в големите битки. Натурализираната българка се представи отлично в категория до 57 кг, където изигра четири срещи и завърши пета. Тя стартира с две победи над японката Мао Нишида и над бронзовата медалистка от миналата година на Световното първенство Ксения Здор от Русия. На осминафинала тя се изправи срещу европейската шампионка Юлия Витко от Беларус. Националката отново показа много добра форма и логично продължи напред. На четвъртфинала Ализаде трябваше да премери сили с олимпийската шампионка от Игрите в Париж 2024 Ким Ю-джин от Република Корея. След блестяща игра секунди не достигнаха на българката да се класира за разпределение на медалите. Въпреки, че зае пета позиция Кимия Ализаде показа, че основната й цел е класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Другите две българки Дея Пеева (49 кг) и Ерика Карабелева (53 кг) се представиха също на ниво, като Карабелева зае пето място, а Пеева девето. Поради травми и не влизане в категориите България не успя да има още представителки на шампионата.

Световното първенство беше използвано от родната федерация, като част от подготовката за всички предстоящи големи надпревари. Треньори бяха Венцислав Соколов и Давуд Етимани.

Председателят на БФТ Слави Бинев също бе на турнира, но като член на Съвета на Световното таекуондо имаше редица важни срещи с негови колеги.

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