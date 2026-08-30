Тони Паркър за Спърс на Уембаняма: Въпрос на време е да спечелят титлата

Членът на Залата на славата Тони Паркър е убеден, че Виктор Уембаняма ще успее да изведе Сан Антонио Спърс до шампионската титла в НБА.

"Потенциалът е просто невероятен. Мисля, че спечелването на титлата от тях е само въпрос на време", заяви легендарният бивш плеймейкър на Спърс.

WATCH: Tony Parker talks about his visit in the Philippines and the future of San Antonio Spurs with Victor Wembanyama. | @LanceAgcaoilINQ pic.twitter.com/fSB6fL1lCi — INQUIRER Sports (@inquirersports) August 29, 2026

Паркър също така не се съмнява в бъдещите успехи на Уембаняма и с националния отбор на Франция.

"Същото важи и за националния отбор. Надявам се да спечелим много златни медали. Смятам, че имаме много, много добър отбор. Сега просто трябва да продължим да работим усилено", добави той.

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Снимки: Gettyimages