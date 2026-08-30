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Тежък удар за Монако! Изхвърлиха клуба от френските баскетболни надпревари

  • 30 авг 2026 | 14:18
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Тежък удар за Монако! Изхвърлиха клуба от френските баскетболни надпревари

Френската баскетболна федерация отхвърли искането за спешно преразглеждане на казуса с Монако. В резултат на това действащият шампион на Франция е изваден от професионалните състезания и през следващия сезон ще може да се състезава най-много в третото ниво на местния баскетбол, пише BasketNews.

Само 24 часа след неблагоприятното решение, Френската баскетболна федерация (ФБФ) отказа да преразгледа спешно ситуацията с Монако.

Въпреки че се появиха признаци за стабилизиране на финансите и потенциално привличане на нови спонсори, които да осигурят на клуба значителна икономическа подкрепа, обратът идва твърде късно.

След месеци на неизпълнени обещания, към Монако няма да бъде проявено повече снизхождение.

Според информация на "Nice-Matin", ФБФ е отхвърлила "уважителните молби" на клуба за незабавно преразглеждане на неговото досие.

Административният съд остава единственият възможен правен път за Монако, въпреки че според информациите ръководството на клуба не планира да подава жалба там.

През 2025 година Монако достигна финала на Евролигата, а през новия сезон 2026/27 попадна в една група за ЕвроКъп с родния шампион Балкан.

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Снимки: Imago

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