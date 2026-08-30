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Съседски тест за националите по пътя към ЕвроБаскет

  • 30 авг 2026 | 07:05
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Съседски тест за националите по пътя към ЕвроБаскет

Националният отбор на България продължава тази вечер битката за класиране на ЕвроБаскет 2029 с първия си мач от втората фаза на предварителните квалификации. “Лъвовете” гостуват от 18:00 часа българско време на Румъния в Тулча в среща от Група D.

В първата фаза на предквалификациите България спечели групата си, в която се намираха още тимовете на Норвегия и Армения.

Сега на момчетата на Любомир Минчев им предстои нелека битка срещу коравия тим на Румъния. Северните ни съседи шокираха в световните квалификации по-рано това лято Гърция като домакини. Преди броени дни пък румънците надвиха като гости Дания с 89:78 в първия мач от нашата група.

В състава на България е голямата звезда на родния баскетбол Александър Везенков. Ще се разчита и на натурализирания американски гард Умоджа Гибсън, който от новия сезон ще защитава цветовете на испанския гранд Барселона.

В румънския състав личи името на натурализирания американски гард Дарън Ръсел, който пък по-рано този месец подписа с един от водещите турски отбори Анадолу Ефес.

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