Рони О'Съливан надви Марк Селби и се класира на 1/2-финалите в Ухан

Седемкратният световен шампион Рони О’Съливан победи Марк Селби с 5:3, реванширайки се за загубата без спечелен фрейм в предишната им среща, и се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Ухан. През годините Ракетата и Селби изградиха едно от най-значимите съперничества в снукъра, като са кръстосвали щеки във финалите и на трите турнира от Тройната корона. Предишният им сблъсък завърши с победа за Селби с 6:0 на Players Championship през 2024 година. След днешния успех О’Съливан вече води с 18:12 победи в преките им двубои.

RESPECT 👊



Mark Selby’s message to Ronnie O’Sullivan as he left the arena following their quarter-final:



“Good luck, pal. Good luck.”#WuhanOpen pic.twitter.com/VTRKrONJye — WST (@WeAreWST) August 27, 2026

През тази седмица О’Съливан открито изразява недоволството си от своята игра, а ситуацията изглеждаше, че започва да излиза извън контрола му, когато Селби поведе с 2:0 днес следобед. Точно в този момент обаче носителят на 41 ранкинг титли намери правилния ритъм. С брейкове от 87, 96 и 72 точки О’Съливан обърна развоя на срещата и поведе с 3:2. Селби отговори и възстанови равенството, но това се оказа последният спечелен от него фрейм.

В седмата партия изглеждаше, че може да станем свидетели на магически момент. О’Съливан се движеше по пътя към максимален брейк от 147 точки, но серията му приключи на 80 след пропуск по лесна червена. Той не позволи на разочарованието да му повлияе и с великолепен брейк от 129 точки си осигури място на полуфиналите, където ще се изправи срещу Чан Бинюй.

“If I can cure ‘the disease’, I can still win tournaments.”



Ronnie O’Sullivan is still not happy with his game despite an impressive win over Mark Selby, but he’s working hard to find the answer. #WuhanOpen pic.twitter.com/tNdVA8XpuS — WST (@WeAreWST) August 27, 2026

„Имали сме невероятни битки. Когато гледам Марк, знам в какъв етап се намира, защото аз бях там преди седем или осем години. Предстоят му още много силни години в играта. Смятам, че ще остане в тура още дълго време. Той е легенда на снукъра и един от най-великите за всички времена“, заяви 50-годишният О’Съливан. „Има Джао Синтун и У Идзъ, но това момче – Чан Бинюй – е на тяхното ниво. В това няма никакво съмнение. Той преминаваше през сезона с огромна скорост и казах на един приятел, че според мен може да спечели турнира в Тайюан. Загуби от Нийл Робъртсън, но всеки може да загуби един мач. Сега е на полуфиналите и може би ще спечели трофея. Вероятно трябва да кажем, че той е фаворитът за титлата.“

STUNNING FINISH TO A STUNNING PERFORMANCE 🚀



Ronnie O’Sullivan wins five of the last six frames to beat the in-form Mark Selby 5-3, firing in breaks of 87, 96, 72, 80 and 129!



Rumours of his demise have been greatly exaggerated 😏 pic.twitter.com/B4PdOU8TJk — WST (@WeAreWST) August 27, 2026

24-годишният Чан изнесе великолепно представяне, разгроми световния №1 Джъд Тръмп с 5:1 и сложи край на престоя му на върха в световната ранглиста. Поражението означава, че Тръмп със сигурност ще освободи първото място в света в края на седмицата. Така четвъртфиналът тази вечер между Джао Синтун и Нийл Робъртсън се превръща в директен сблъсък за върха в ранглистата.

Чан направи брейкове от 67, 69, 58 и 132 точки по пътя към победата. Така той достигна до полуфинал на ранкинг турнир едва за втори път в своята кариера.

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