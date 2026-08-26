Рони срещу Селби на 1/4-финалите в Ухан

След първата серия от осминафинални мачове, изиграни в сряда следобед в Китай, трима от най-титулуваните шампиони в историята на професионалния снукър и един от най-обещаващите млади таланти в спорта се класираха за следващия кръг на ранкинг турнира с награден фонд от 825 000 паунда.

Седемкратният световен шампион Рони О’Съливан достигна до своя 151-ви четвъртфинал в ранкинг турнир, след като победи Стивън Магуайър с 5:2.

О’Съливан, който за последно спечели ранкинг титла в Световния снукър тур през януари 2024 година, през последните седмици е изключително критичен към състоянието на собствената си игра. При последната си победа обаче той реализира два сенчъри брейка и досега е загубил само пет фрейма в трите си мача от турнира.

50-годишният англичанин направи серии от 75, 54 и 106 точки, за да поведе с 3:0. Бившият шампион на Обединеното кралство Магуайър успя да спечели първия си фрейм непосредствено преди почивката.

След подновяването на играта О’Съливан навакса изоставане и взе петата партия, а Магуайър запази надеждите си с брейк от 106 точки в шестата.

О’Съливан обаче сложи край на двубоя по впечатляващ начин, като записа серия от 110 точки в седмия фрейм. Във всички състезания на най-високо ниво той вече е спечелил последните си осем мача срещу Магуайър.

Следващият съперник на Ракетата ще бъде намиращият се в отлична форма Марк Селби. Наскоро коронованият шампион от Откритото първенство на Китай удължи победната си серия, след като измъкна успех срещу Пан Цзюнсю.

В повторение на финала на WST Classic през 2023 година Селби, който направи брейк от 50 точки във втория фрейм, поведе с 3:1. След това серия от 134 точки го доближи само на партия от класирането напред.

26-ият в света Пан обаче отвърна и с помощта на три халф-сенчъри брейка успя да доведе мача до решаващ фрейм.

Пан реализира първата топка в последната партия, но след това пропусна изключително рискована черна. Това позволи на Селби да изгради практически решаващия за мача брейк от 63 точки. Англичанинът вече е победил Пан и в шестте им срещи в професионалния тур, като три от тях са завършили в решаващ фрейм.

Селби и О’Съливан, които през годините са се изправяли един срещу друг в множество големи и незабравими двубои, ще подновят съперничеството си в четвъртък следобед в Китай – от 9:00 часа българско време.

Джъд Тръмп запази шансовете си за първото място в света

В същата сесия в залата „Оптикс Вали“ предстои още един изключително интригуващ сблъсък. Лидерът в световната ранглиста Джъд Тръмп ще се изправи срещу изгряващата звезда Чан Бинюй.

Тръмп, който е спечелил седем ранкинг титли на китайска земя, направи брейкове от 68, 84 и 79 точки при убедителната победа с 5:1 над 16-ия в света Съ Дзяхуей.

След като спечели с 5:0 и първите си два мача в Ухан, Тръмп е загубил само един фрейм по пътя си към четвъртфиналите.

Чан Бинюй направи серии от 86 и 50 точки при победата си с 5:2 над Али Картър.

След изтърпяното наказание 24-годишният Чан се завърна в професионалния тур едва през миналия сезон. За това време той достигна до първия си финал в ранкинг турнир – Откритото първенство на Шотландия през 2025 година, реализира три максимални брейка от 147 точки и се изкачи до 45-ото място в световната ранглиста.

Това ще бъде първият двубой между Тръмп и Чан в Световния снукър тур.

Освен за голямата награда от 175 000 паунда в Ухан, Тръмп и Селби участват и в четиристранната битка с Нийл Робъртсън и Джао Синтун за първото място в света след края на турнира. За да оглави ранглистата, всеки от двамата трябва да спечели титлата.

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