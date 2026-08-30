Иван Станчев: Трудно стигнахме до победата

Волов Шумен 2007 се наложи с 3:0 над Доростол в Силистра. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

Волов Шумен 2007 с категоричен успех в Силистра

Иван Станчев, президент на гостите коментира пред клубния сайт.

„Трудно стигнахме до това 3:0, защото съперникът беше много затворен. Стана коректен мач с много добро съдийство. До 67-68-ата минута не знаехме как ще вкараме гол. Защитата на Доростол беше много здрава. Получи се повторение на мача с Девня донякъде. През миналия сезон също имахме трудности с този съперник. Но Доростол не е никак лош отбор. Разполагат с млади играчи, но са с огромно желание. Не мога да ги сравня с Девня или Светкавица, защото играят далеч по-коректно и без грубости. Няма как да няма такива мачове. Важното е, че накрая излизаме с вдигнати глави. Ние сме го приели като рутинна победа, но дойде наистина трудно. Напрежението се покачваше с времето, а с напрежението идват и грешките. Важен е крайният резултат, защото колкото и добре да сме играли, ако беше 0:0, никой няма да каже „браво“.

снимка: ШУМ.БГ

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